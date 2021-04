Σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού και ραγδαίας ψηφιοποίησης έχει θέσει τις επιχειρήσεις η πανδημία, γεγονός που αποτυπώνεται στις επενδύσεις, που πραγματοποιούνται το 2021 στην τεχνολογία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δαπάνες για την Πληροφορική αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα $4 τρισ, αναφέρει το ΣΕΠΕ. Το ποσό αυτό, μάλιστα, είναι αυξημένο κατά 8,4% σε σχέση με την πρώτη χρονιά της πανδημίας, το 2020.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι επιμέρους κατηγορίες δαπανών για το ΙΤ θα έχουν θετικό πρόσημο ανάπτυξης όχι μόνο κατά την τρέχουσα χρήση, αλλά και κατά το 2022. Η υψηλότερη ανάπτυξη θα προέλθει από την κατηγορία των συσκευών, όπου οι δαπάνες θα είναι αυξημένες φέτος κατά 14%, και από το εταιρικό λογισμικό, όπου η αναμενόμενη αύξηση είναι της τάξης του 10,8%.

Για το 2022, οι ρυθμοί αύξησης των δαπανών στις συσκευές θα περιοριστούν στο 3,1%, ενώ εκείνες για business software θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμό 10,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, το 2021 στην κατηγορία των συσκευών η συνολική δαπάνη, παγκοσμίως, θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των $756 δισ., ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί σε $779 δισ. Στο λογισμικό για επιχειρήσεις, η σχετική δαπάνη θα φτάσει φέτος τα $517 δισ., ενώ το 2022 τα $572 δισ.

Να σημειωθεί ότι τόσο στις συσκευές, όσο και στο επιχειρηματικό λογισμικό, το πρόσημο το 2020 ήταν αρνητικό κατά 6,9% στην πρώτη περίπτωση και 2,1% στη δεύτερη. Οι αυξημένες εταιρικές δαπάνες για τις δύο κατηγορίες είναι ενδεικτικές της προσπάθειας που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, ανά τον κόσμο, να εξασφαλίσουν ένα άνετο, ασφαλές και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον για το εργατικό δυναμικό τους.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Σύμφωνα με την Gartner Inc., στην οποία ανήκουν οι παραπάνω προβλέψεις, σε κλαδικό επίπεδο πρωταγωνιστής στις δαπάνες για τεχνολογία θα είναι - παγκοσμίως - ο κλάδος των τραπεζών. Μάλιστα, οι αναλυτές της εταιρείας εκτιμούν ότι οι επενδύσεις του κλάδου, όπως και αυτού των ασφαλειών, στο ΙΤ θα επιστρέψουν το 2021 στα προ πανδημίας επίπεδα.

Αντίθετα, άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως οι επιχειρήσεις λιανικής και οι μεταφορές - που έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο από την πανδημία - δεν θα επιστρέψουν στο επίπεδο των επενδύσεων στο ΙΤ που είχαν πριν από την έλευση του νέου κορωνοϊού νωρίτερα από το 2023.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μελέτη της Gartner (IT Spending Forecast, 1Q21 Update: How the Winners are Winning) εκτιμά ότι η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική θα φτάσουν στα τέλη του 2021 στα επίπεδα των δαπανών στο ΙΤ που είχαν πριν από την κρίση, το 2019. Αντίθετα, η αγορά της Λατινικής Αμερικής δεν αναμένεται να ανακάμψει πριν από τα τέλη του 2024.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Κίνα, στην οποία - σύμφωνα με τους αναλυτές - οι δαπάνες για τεχνολογία έχουν ήδη επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα.

