2025-09-22 20:23:58
Φωτογραφία για Η Κίνα λανσάρει το πολυτελές τουριστικό τρένο YINLV, συνδυάζοντας νέα άνεση, αναψυχή και σύγχρονη τεχνολογία για μοναδικά σιδηροδρομικά ταξίδια
Η CRRC Changchun και ο Όμιλος Κινεζικών Σιδηροδρόμων Harbin λάνσαραν επίσημα το τουριστικό τρένο YINLV, ένα επαναστατικό τρένο που κατασκευάστηκε για να κάνει τα σιδηροδρομικά ταξίδια πιο άνετα, χαλαρωτικά και ευχάριστα. Η νέα ιδέα διαθέτει 18 βαγόνια, 13 εκ των οποίων είναι με κρεβάτια, ένα βαγόνι-εστιατόριο και ένα πολυλειτουργικό βαγόνι που στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής sidirodromikanea
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
myEFKA: Κυκλοφόρησε εφαρμογή για Android και iPhone
myEFKA: Κυκλοφόρησε εφαρμογή για Android και iPhone
