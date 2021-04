Εξωφρενικό μοιάζει το ποσό το οποίο έχει επενδύσει η Amazon για την παραγωγή της The Lord of the Rings σειράς, καθώς έφτασε τα $465 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό αφορά μόλις την πρώτη σεζόν της σειράς και σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τουρισμού της Νέας Ζηλανδίας, πρόκειται για την μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά που έχουμε δει μέχρι και σήμερα.

Το μεγάλο κόστος ήταν εν μέρη δεδομένο, καθώς η Amazon πλήρωσε $250 εκατομμύρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα το 2017, με τις φήμες για την ακριβότερη σειρά στην ιστορία να ξεκινούν λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.







Περισσότερα: insomnia

doriforosnews