2025-12-03 09:15:45

Τι αναφέρει έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



Οι άμεσες πληρωμές οδηγούν σε καταστροφικές δαπάνες Υγείας το 10% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, αποκαλύπτει νέα μελέτη του ΠΟΥ, με αποτέλεσμα οι πολίτες αυτοί να μην είναι σε θέση να πληρώσουν άλλες βασικές τους ανάγκες, όπως τρόφιμα, στέγαση και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.



Σύμφωνα με την έκθεση, οι καταστροφικές δαπάνες προέρχονται κυρίως από τις δαπάνες για εξωνοσοκομειακά φάρμακα και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη όσον αφορά στα φτωχότερα νοικοκυριά και από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και την οδοντιατρική περίθαλψη στα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ