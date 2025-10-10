2025-10-10 09:10:30
Φωτογραφία για 9o συνέδριο ΠΕΙΦΑΣΥΝ: «Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία»

 



9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο»

«Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία»

Συνδιοργάνωση: Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ – ΣΥ.ΦΑ. Θράκης – ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

Το φαρμακείο στην Ελλάδα διαδραματίζει πλέον έναν κομβικό ρόλο και

συνδιαμορφώνει το μέλλον της Υγείας στη χώρα μας, συνδέοντας ανθρώπους και

τεχνολογία με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Αυτές οι παράμετροι τίθενται στο

επίκεντρο του 9 ου Συνεδρίου «Το Φαρμακείο του Αύριο», το οποίο διοργανώνεται

από τον Όμιλο ΠΕΙΦΑΣΥΝ, τον ΣΥ.ΦΑ. Θράκης και τον ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ και θα

διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, από τις

9:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ.



Τίτλος του φετινού δια ζώσης Συνεδρίου είναι:





Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία

Κορυφαία στελέχη της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας,

ακαδημαϊκοί και θεσμικοί φορείς, με ομιλίες τους και συμμετέχοντας σε πάνελ,

αναλύουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα που για πρώτη φορά έρχονται στο

προσκήνιο και προδιαγράφουν τις τάσεις που θα επικρατήσουν στον κλάδο του

φαρμακείου προσεχώς.



Στο επίκεντρο της φετινής θεματολογίας:



 Το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

 Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας στην υγεία

 Οι υπηρεσίες υγείας στα φαρμακεία και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού

φακέλου υγείας

 Οι συμμαχίες στην υγεία προς όφελος των ασθενών

 Το φαρμακείο ως σημείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας: Προκλήσεις και ευκαιρίες

 Το μέλλον του φαρμακείου και η επίδραση των ψηφιακών μέσων

 Η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα αναβαθμίσει την ανθρώπινη ζωή.



Μεταξύ των ομιλητών:



Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Παύλος Μαρινάκης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Άρης Αγγελής, Γεν. Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού

Νίκος Ιωσήφ, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Brains Innovative Consulting

Services

Απόστολος Καραμπίνης, Mindful Leader Fortune Greece Network

Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΦΣ

Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ



Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τ.Πρόεδρος Ευρωπαϊκής

Εταιρίας Υπέρτασης ΕSH, Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος ΟΣΦΕ

Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO Convert Group

Τζένη Μαυρίδη, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ



Συντονισμός Ομιλιών:



Το συνέδριο θα συντονίσουν ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΝΕ και

Partner του Fortune Greece, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Δημοσιογράφος και

Παρουσιάστρια και ο Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου

ΠΕΙΦΑΣΥΝ εξασφαλίζοντας έναν ζωντανό, ουσιαστικό και ρυθμικό διάλογο επί

σκηνής.

Ειδική συμμετοχή:

Ο Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen-

Adria Universität (Αυστρία), επιστρέφει συνεχίζοντας τον συναρπαστικό διάλογο για

το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία μας.



Out-of-the-box εμπειρία:



Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα προσφέρει μια μοναδική, χιουμοριστική performance,

ειδικά σχεδιασμένη για το κοινό του Συνεδρίου, χαρίζοντας στιγμές γέλιου και

ανατροπής.

Η πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία και η συμμετοχή των πλέον ειδικών

εξασφαλίζουν ότι για άλλη μία χρονιά το Συνέδριο «Το φαρμακείο του Αύριο» θα

προσελκύσει υψηλού επιπέδου κοινό και θα συζητηθεί συλλογικά για αρκετό χρονικό

διάστημα, ενώ αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον προβολής για τους εκθέτες και τις

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου και των υπηρεσιών

υγείας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΦΑΣΥΝ: Κατερίνα Αραβαντινού, T:

210 4830291 (ext.251), M: 6937 865983, E: [email protected]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Βάσω Καλυβιώτη, αρχισυντάκτρια Φαρμακευτικός

Κόσμος | BOUSSIAS Media, T: 217 777 6251, E: [email protected]

Διοργάνωση: NΟUFIO

Content by: f.daily, Φαρμακευτικός Κόσμος

Diamond Χορηγός: Karabinis Medical

Platinum Χορηγός: ΒΙΑΝ | ΒΙΑΝΕΞ

Gold Χορηγοί: Haleon, Menarini, Opella, Reckitt

Υποστηρικτής: f-anazitisi

Κάντε την εγγραφή σας εδώ: https://peifasyn-conference.gr/eggrafi

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Πρεμιέρα στους «Escapers» με πλουμιστές φορεσιές, μαϊμού τσάντες και πασαρέλα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Πρεμιέρα στους «Escapers» με πλουμιστές φορεσιές, μαϊμού τσάντες και πασαρέλα
Δύσκολο στοίχημα αποδεικνύεται η εξυγίανση του σιδηροδρόμου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δύσκολο στοίχημα αποδεικνύεται η εξυγίανση του σιδηροδρόμου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
Κατερίνα Καινούργιου για «Δέστε τους»: «Ντρέπομαι για αυτά που σχολιάζαμε, κρίναμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους και γελάγαμε»
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Ο σιδηροδρομικός τομέας ζητά ισχυρότερο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ
Κατέρρευσε μπαλκόνι πάνω από φαρμακείο στο Λαύριο (pics)
Κατέρρευσε μπαλκόνι πάνω από φαρμακείο στο Λαύριο (pics)
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
Κάτω Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο (vid)
Κάτω Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο (vid)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
UFS 5.0: ΜΑΖΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
UFS 5.0: ΜΑΖΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
Συντάξεις: Πότε θα δίδεται η προσαύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους - Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας [πίνακες]
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας
Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας