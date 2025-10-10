9ο Συνέδριο «Το Φαρμακείο του Αύριο»

«Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία»

Συνδιοργάνωση: Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ – ΣΥ.ΦΑ. Θράκης – ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

Το φαρμακείο στην Ελλάδα διαδραματίζει πλέον έναν κομβικό ρόλο και

συνδιαμορφώνει το μέλλον της Υγείας στη χώρα μας, συνδέοντας ανθρώπους και

τεχνολογία με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Αυτές οι παράμετροι τίθενται στο

επίκεντρο του 9 ου Συνεδρίου «Το Φαρμακείο του Αύριο», το οποίο διοργανώνεται

από τον Όμιλο ΠΕΙΦΑΣΥΝ, τον ΣΥ.ΦΑ. Θράκης και τον ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ και θα

διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, από τις

9:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ.







Τίτλος του φετινού δια ζώσης Συνεδρίου είναι:













Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία

Κορυφαία στελέχη της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας,

ακαδημαϊκοί και θεσμικοί φορείς, με ομιλίες τους και συμμετέχοντας σε πάνελ,

αναλύουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα που για πρώτη φορά έρχονται στο

προσκήνιο και προδιαγράφουν τις τάσεις που θα επικρατήσουν στον κλάδο του

φαρμακείου προσεχώς.

Στο επίκεντρο της φετινής θεματολογίας:







 Το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα

 Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας στην υγεία

 Οι υπηρεσίες υγείας στα φαρμακεία και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού

φακέλου υγείας

 Οι συμμαχίες στην υγεία προς όφελος των ασθενών

 Το φαρμακείο ως σημείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας: Προκλήσεις και ευκαιρίες

 Το μέλλον του φαρμακείου και η επίδραση των ψηφιακών μέσων

 Η τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα αναβαθμίσει την ανθρώπινη ζωή.







Μεταξύ των ομιλητών:







Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Παύλος Μαρινάκης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας

Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Άρης Αγγελής, Γεν. Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού

Νίκος Ιωσήφ, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Brains Innovative Consulting

Services

Απόστολος Καραμπίνης, Mindful Leader Fortune Greece Network

Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΦΣ

Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ







Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τ.Πρόεδρος Ευρωπαϊκής

Εταιρίας Υπέρτασης ΕSH, Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος ΟΣΦΕ

Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO Convert Group

Τζένη Μαυρίδη, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ







Συντονισμός Ομιλιών:







Το συνέδριο θα συντονίσουν ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΝΕ και

Partner του Fortune Greece, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Δημοσιογράφος και

Παρουσιάστρια και ο Θανάσης Μουχτής, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου

ΠΕΙΦΑΣΥΝ εξασφαλίζοντας έναν ζωντανό, ουσιαστικό και ρυθμικό διάλογο επί

σκηνής.

Ειδική συμμετοχή:

Ο Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen-

Adria Universität (Αυστρία), επιστρέφει συνεχίζοντας τον συναρπαστικό διάλογο για

το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία μας.







Out-of-the-box εμπειρία:







Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα προσφέρει μια μοναδική, χιουμοριστική performance,

ειδικά σχεδιασμένη για το κοινό του Συνεδρίου, χαρίζοντας στιγμές γέλιου και

ανατροπής.

Η πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία και η συμμετοχή των πλέον ειδικών

εξασφαλίζουν ότι για άλλη μία χρονιά το Συνέδριο «Το φαρμακείο του Αύριο» θα

προσελκύσει υψηλού επιπέδου κοινό και θα συζητηθεί συλλογικά για αρκετό χρονικό

διάστημα, ενώ αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον προβολής για τους εκθέτες και τις

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου και των υπηρεσιών

υγείας.







