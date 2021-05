themaygeias

Η άρση του lockdown δεν σημαίνει χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας έναντι του κορωνοϊού διαμηνύουν κυβέρνηση και ειδικοί, μετά τις επιδημιολογικές εξάρσεις που παρατηρήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω του Πάσχα.«Άλλο η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και άλλο, τελείως διαφορετικό, η χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας. Πρέπει όλοι μας, εμβολιασμένοι και μη, να προσέχουμε. Το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους αγαπημένους μας», τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου παρά τη σταθερά πτωτική πορεία της πανδημίας στην επικράτεια τον τελευταίο μήνα.«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα χαλάρωσης των μέτρων, ούτε καν για όσους έχουν εμβολιαστεί. Τουλάχιστον όχι αυτή την στιγμή».«Όμως σήμερα, 15 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς θα αποφύγουμε την έκθεσή μας στον ιό και πώς θα προστατεύσουμε εμάς και τις οικογένειες μας χωρίς υπερβολές και χωρίς στερήσεις», υπογράμμισε η κυρία Παπαευαγγέλου, κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας.«Ο ιός βρίσκεται ανάμεσά μας και κάθε απροσεξία μας δρα προς όφελός του» προειδοποίησε στη συνέχεια ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ζητώντας την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων μέχρι να ολοκληρωθεί η εκστρατεία εμβολιασμού.«Στη νέα αυτή καθημερινότητα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί μπορεί πλέον να μην ισχύουν για παράδειγμα περιορισμοί στην κυκλοφορία, όμως υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία όλων μας, παραμένουν σε ισχύ και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους τηρούμε με συνέπεια, μέχρι να ολοκληρωθεί η Επιχείρηση "Ελευθερία"».Οι νέες «ανάσες» ελευθερίαςΑπό σήμερα επιτρέπονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις και επαναλειτουργούν τα μουσεία με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας, καθώς επίσης και το πρόστιμο των 300 ευρώ για τη μη χρήση της. Για τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά -με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα- είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του ο κάθε ταξιδιώτης να διαθέτει ένα από τα εξής:πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση,αρνητικό pcr test 72 ωρών,rapid test 24 ωρών,self test 24 ωρών,βεβαίωση νόσησης, ισχύος 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης.Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.Η πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία μπορεί να φτάνει έως το 80% του συνολικού αριθμού επιβατών ή το 85% εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη καθισμάτων αεροπορικού τύπου πρέπει να ανέρχεται στο 50%.Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων μπορούν να βρίσκονται έως 4 άτομα εφόσον είναι σύζυγοι/συμβιούντες ή συγγενείς. Διαφορετικά έως 2 μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος.Πληρότητα έως 80% επιτρέπεται στα επιβατηγά – οχηματαγωγά ταχύπλοα ή υδροπτέρυγα εφόσον διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA. Σε διαφορετική περίπτωση η πληρότητα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%.Μια ακόμη «ανάσα» ελευθερίας μπορούμε να απολαύσουμε ήδη από απόψε, καθώς επεκτείνεται το ωράριο κυκλοφορίας και μαζί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.Συγκεκριμένα, όπως υπενθύμισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας απόψε, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας, από σήμερα ξεκινά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.Κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας, δηλαδή από τις 12:30 το βράδυ μέχρι τις 5:00 το πρωί, η μετακίνηση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και ατομική κίνηση με κατοικίδιο.Η μετακίνηση για λόγους εργασίας γίνεται με τα ίδια έγγραφα που γινόταν ως σήμερα, ενώ για τις άλλες δύο περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση κίνησης που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης του (Βεβαίωση Τύπου Β).Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα καταργήθηκε η χρήση SMS στο 13033 και 13032, αφού καταργείται το click-away και το click-inside για το λιανεμπόριο.Τα καταστήματα εστίασης θα κλείνουν στις 00:15, παραμένοντας παράλληλα χωρίς μουσική.Τι ισχύει για τις μετακινήσεις με αυτοκίνητοΑξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο μέγιστος αριθμός επιβατών στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης είναι τα τρία άτομα, ενώ στα ταξί είναι δύο επιβάτες, εκτός του οδηγού. Άρα, συνολικά σε κάθε αυτοκίνητο θα μπορούν να βρίσκονται το πολύ μέχρι τρία άτομα, ενώ παραμένει η υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας.Εξαιρέσεις στον αριθμό επιβατών ανά αυτοκίνητο αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:Μεταφορά ανήλικων παιδιών που συνοδεύονται από τους γονείς τους.Ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν βοήθειας.Δείτε εδώ την ΚΥΑΤα επόμενα βήματα άρσης του lockdownΑπό τη Δευτέρα 17 Μαΐου επαναλειτουργούν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί , με τους εκπαιδευτικούς να υποχρεούνται να διενεργούν δύο self test την εβδομάδα.Την προσεχή Δευτέρα επιστρέφουν επίσης στη δια ζώσης λειτουργία και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για ατομικά μαθήματα, με αναλογία ένας μαθητής ανά έναν καθηγητή. Στην ίδια ημερομηνία ξεκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια.Όπως υπενθύμισε ο κ. Χαρδαλιάς, από την ερχόμενη Δευτέρα απαιτείται η διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες. Το self test θα διενεργείται εντός 24 ωρών, πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί.Στις 21 Μαΐου, μετά από μήνες «σιγής», επιστρέφουν οι δια ζώσης πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με του εξής κανόνες:Κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώροςΜη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την προβολήΥποχρεωτική ταξιθεσίαΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΣτις 28 Μαΐου η «σκυτάλη» παραδίδεται σε ζωντανές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους.Επίσης, από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα.