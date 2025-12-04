2025-12-04 13:14:18
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όλες οι υδατοκαλλιέργειες το ίδιο!



Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλές μορφές βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, όπως μικρής κλίμακας καλλιέργειες οστρακοειδών  και φυκιών , παραδοσιακού τύπου εκτροφές σε υγρότοπους χωρίς τεχνητές τροφές ή χημικά, καθώς και ήπια εκτροφή φυτοφάγων ψαριών σε μικρές λίμνες. Αυτά τα συστήματα είναι πραγματικά ωφέλιμα και μπορούν να λειτουργούν σε αρμονία με το περιβάλλον Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
