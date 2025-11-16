





Σημαντικές ανακατατάξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στον ΑΝΤ1 με το νέο έτος, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com– το κανάλι του Αμαρουσίου εξετάζει δραστικές αλλαγές σε ολόκληρο το πρόγραμμά του. Η συνολική εικόνα τηλεθέασης της φετινής σεζόν δεν κρίνεται ικανοποιητική, γεγονός που έχει σημάνει «συναγερμό» στα επιτελικά στελέχη, τα οποία αναζητούν άμεσα λύσεις.

Ανάμεσα στα προγράμματα που φαίνεται να κρατούν τις ισορροπίες είναι οι «Αποκαλύψεις», το «Ράδιο Αρβύλα», ο «Εκατομμυριούχος», καθώς και –κατά διαστήματα– το «The 2Night Show». Πρόκειται για τις λίγες σταθερές αξίες στο καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, που μέχρι σήμερα καταφέρνουν να συγκρατούν το κοινό.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση του προγράμματος, με μετακινήσεις εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών σε νέες ζώνες και με στοχευμένες αλλαγές στην prime time, η οποία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες πιέσεις. Η στρατηγική φαίνεται να έχει ως στόχο την ενίσχυση των θεματικών ροών, τη βελτίωση της ροής του προγράμματος και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατών χαρτιών του σταθμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο. Αν οι τηλεθεάσεις δεν παρουσιάσουν σημάδια σταθεροποίησης, δεν αποκλείεται το κανάλι να επισπεύσει τις παρεμβάσεις, φέρνοντας τις αλλαγές ακόμη και πριν από την άφιξη του νέου χρόνου.

Ο ΑΝΤ1 μπαίνει σε τροχιά ανασχεδιασμού, με στόχο να επανακτήσει τη δυναμική του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες θα καθορίσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το κανάλι...

Πηγή: tvnea.com