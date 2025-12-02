2025-12-02 19:53:15
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ’ όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ
Με αφορμή τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει γύρω από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και την πρόσφατη αλλαγή αρχισυντάκτη που αποφάσισε ο ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να τοποθετηθεί.

Η παρουσιάστρια του Alpha υπογράμμισε ότι κάθε επαγγελματίας οφείλει να σέβεται τις κινήσεις ενίσχυσης του σταθμού στον οποίο εργάζεται. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η δική της αγαπημένη πρωινή εκπομπή για τα Σαββατοκύριακα είναι αυτή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

«Όταν ένας σταθμός πάρει μια απόφαση και σου λέει ότι θα αλλάξει τον αρχισυντάκτη, γιατί η εκπομπή δεν πάει καλά, οφείλεις να υπακούσεις. Δεν μπορεί η Τσολάκη να βγει με χαμηλά νούμερα και να πει όχι. Ο σταθμός το κάνει για ενίσχυση, για να στηρίξει τον παρουσιαστή».

«Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ’ όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ, έχουν πιο πρωτογενές υλικό, ενώ οι άλλοι έχουν την αναπαραγωγή της εβδομάδας. Οι lifestyle εκπομπές είναι όλες το ίδιο, θα κράξουμε τον Λιάγκα, θα πούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμένα ο Νίκος Συρίγος μου αρέσει πολύ, έχει πολύ ωραίες απόψεις. Αν δεν είχε αυτή την εμμονή με τον Λιάγκα… αυτό με χαλάει. Είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, άστο αυτό απ’ έξω».

Πηγή: tvnea.com
