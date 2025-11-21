Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την ενημέρωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις οδηγίες για την αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών στο edapy παροχών.

Σας επισημαίνουμε βάσει του εγγράφου τα κάτωθι:

1. Δεν απαιτείται η αποστολή του έγχαρτου φορολογικού παραστατικού (τιμολόγιο) το οποίο να συνοδεύει τις γνωματεύσεις, καθώς από 1/9/2025 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοσή του και το τιμολόγιο ανακτάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ΚΕΔ.

! Προσοχή!! Δεν αφορά τις συνταγές φαρμάκων όπου συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αποστολής του φυσικού αρχείου των τιμολογίων προς την υπηρεσία της ΚΜΕΣ.

2. Οι φάκελοι στους οποίους υποβάλλονται τα έγγραφα πρέπει να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και συγκεκριμένα:

➢ Έως 150 σελίδες: 23x33

➢ Περισσότερες σελίδες: 25x35

Επίσης, κατά τα γνωστά:

3. Το αποδεικτικό υποβολής το οποίο εκδίδεται κατά την ολοκλήρωση της υποβολής επισυνάπτεται στο φυσικό αρχείο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

4. Η ειδική ετικέτα (Αυτοκόλλητο Κυτίου) επικολλάται εξωτερικά του κάθε φακέλου ή του κυτίου.

Όσον αφορά τις κούτες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των υποβολών με νεότερη ενημέρωση της Προϊστάμενης της Διεύθυνσης διευκρινίζεται ότι συνεχίζεται να γίνονται αποδεκτά τα κιβώτια που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

farmakopoioi