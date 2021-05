Η αντίστροφη μέτρηση για τον παγκόσμιο διαγωνισμό του FIRST LEGO League Open International Greece έχει ξεκινήσει. Θα πραγματοποιηθεί στις 24-27 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη όπου θα «χτυπήσει» δυνατά η «καρδιά» της παγκόσμιας εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Όταν το μακρινό 2012 ο εκπαιδευτικός Κώστας Βασιλείου αντίκρισε σ’ ένα σχολείο στη Νορβηγία μια ομάδα παιδιών από κάθε ήπειρο να γίνονται ένα «κουβάρι», αγκαλιασμένα και χαρούμενα για κάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, και την επιγραφή «Sport for the Mind» να συνοδεύει αυτή την «έκρηξη» ενθουσιασμού, ήξερε πως βρισκόταν αντιμέτωπος με κάτι σπουδαίο. Αυτό που ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει τότε ήταν πως αυτό το σπουδαίο -τη μαθητική ρομποτική- όχι απλώς θα το έφερνε στην Ελλάδα αλλά θα έβαζε και τη χώρα μας στο επίκεντρο, με τη διοργάνωση ενός παγκόσμιου διαγωνισμού, του FIRST LEGO League Open International Greece.

Ο διαγωνισμός όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα διεξαχθεί από την Eduact σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη LEGO Education υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι δε, η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει την έδρα της η Eduact- Δράση για την εκπαίδευση, που από το 2013 εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο στη Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης με την εφαρμογή πρακτικών που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μάλιστα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, σε μια χρονιά που η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στον διαγωνισμό θα λάβουν μέρος οι 200 κορυφαίες μαθητικές ομάδες ρομποτικής από όλο τον κόσμο που θα διαγωνιστούν virtual λόγω των συνθηκών της πανδημίας Covid.

Οι συμβολισμοί δεν σταματούν, όμως, εδώ αφού σε μια χρονιά Ολυμπιακή το θέμα που επελέγη το σχολικό έτος 2020-2021 (Game Changers) είναι ο αθλητισμός, με τη συμμετοχή, παγκοσμίως, περισσότερων από 679.000 μαθητών σε 3.700 επίσημα events σε 115 χώρες ανά τον κόσμο, μέσα από τα οποία θα προκύψουν οι 200 καλύτερες ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στο …ραντεβού της Θεσσαλονίκης. Βασικός Ambassador για τη χρονιά του αθλητισμού είναι ο Άγγελος Χαριστέας.

Με μότο «United we play, together we win» και στόχο χαρούμενα παιδιά

Για τον Κώστα Βασιλείου, ιδρυτή και πρόεδρο της Eduact και πρεσβευτή STEM προγραμμάτων και διαγωνισμών ρομποτικής της FIRST® στην Ελλάδα, η διοργάνωση του Ιουνίου δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός αλλά ένα πρότζεκτ, που θα φέρει μαζί παιδιά από κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως ο υπότιτλος της φετινής διοργάνωσης είναι «United we play, together we win» (ενωμένοι παίζουμε, μαζί κερδίζουμε) θέλοντας ακριβώς να καταδείξει το πνεύμα της ομαδικότητας που διέπει τόσο τον διαγωνισμό όσο και τη γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων που εκπονεί η Eduact.

Προερχόμενος και ο ίδιος από τον χώρο του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ, ο Κώστας Βασιλείου γνωρίζει από «πρώτο χέρι» πως ένας διαγωνισμός μπορεί να… πωρώσει και να δημιουργήσει αντιπαλότητες, γι’ αυτό και στην κορωνίδα των αρχών του διαγωνισμού βάζει τη συνεργασία. «Κανείς δεν έχει μόνος του τη λύση, αλλά όλοι μαζί προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε, με στόχο να περάσουμε καλά μ’ αυτό που κάνουμε», εξηγεί.

Ανασύρει, μάλιστα, από τη μνήμη του ένα περιστατικό σ’ ένα event στο Noesis, που αποδεικνύει πως αν κάτι χαρακτηρίζει αυτές τις διοργανώσεις είναι πως όλα τα παιδιά που παίρνουν μέρος λειτουργούν ως μια μεγάλη ομάδα. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δεύτερη χρονιά μας στο Noesis. Παίζει robot game η πρώτη ομάδα με τη δεύτερη και καθώς κατέβαιναν τα παιδάκια της δεύτερης ομάδας, ένα απ’ αυτά σκοντάφτει στο πλατύσκαλο, πέφτει και το ρομπότ που κρατούσε γίνεται κομμάτια. Περιμέναμε, λοιπόν, πως η πρώτη ομάδα θα αρχίσει να φωνάζει “κερδίσαμε”! Αντ’ αυτού είδαμε τα παιδιά της πρώτης ομάδας να τρέχουν στους συνομηλίκους τους και όλοι μαζί να φτιάχνουν το ρομπότ ώστε να γίνει το παιχνίδι. Για την ιστορία, η δεύτερη ομάδα κέρδισε την πρώτη! Και ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή αγκαλιασμένοι. Αυτό ακριβώς το πνεύμα θέλουμε να εμφυσήσουμε σε όλα τα παιδιά», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλείου.

«Πυρετός» προετοιμασιών για μια άψογη παγκόσμια διοργάνωση

Στο «στρατηγείο» της Eduact – Δράση για την Εκπαίδευση, στην οδό Τσιμισκή, οι senior managers Βασίλης Τάνης και Αντωνία Ψαλλίδα επιμελούνται, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες της ομάδας, το πρόγραμμα του διαγωνισμού που θα στρέψει τα φώτα της παγκόσμιας μαθητικής ρομποτικής κοινότητας στην Ελλάδα.

«Το 2013 φέραμε το FIRST LEGO League στην Ελλάδα, με βασικό γνώμονα την καινοτομία και την εκπαίδευση. Σήμερα, είμαστε οι διοργανωτές του παγκόσμιο event και, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία λόγω πανδημίας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη διοργάνωση φέτος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα logistics», σημειώνει.

«Από την αρχή της πανδημίας είπαμε πως ό,τι κι αν γίνει, εμείς θα μείνουμε ενεργοί. Και ήδη, από πέρυσι τον Μάρτιο ξεκινήσαμε να κάνουμε διαδικτυακά διάφορες δράσεις με μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση», προσθέτει η κ. Ψαλλίδα, η οποία δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη παγκόσμια διοργάνωση, εξηγώντας μας βήμα βήμα τη διαδικασία.

Όπως λέει, στις 24 Ιουνίου το Open International FLL Greece θα καλωσορίσει στην τελετή έναρξης 2.000 μαθητές και 400 προπονητές των 200 ομάδων που συμβολικά συμμετέχουν στη διοργάνωση, τιμώντας τον εορτασμό των 200 χρόνων για τη χώρα μας. Η κατανομή των θέσεων για κάθε χώρα έχει ακολουθήσει το ολυμπιακό μοντέλο ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση περισσότερων από 110 χωρών από όλη την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία και των 50 πολιτειών της Αμερικής καθώς και 15 ελληνικές συμμετοχές. Τον διαγωνισμό θα υποστηρίξουν καταξιωμένοι διεθνείς κριτές και εθελοντές από όλο τον κόσμο.

Οι ομάδες θα διαγωνιστούν ψηφιακά σε Hybrid συνθήκες συνδυάζονται σύγχρονες και ασύγχρονες διαδικασίες για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο Innovation Project, το Robot Design & Robot Game και Core Values.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του παγκοσμίου, οι ομάδες και το κοινό θα μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των ομάδων, videos των ομάδων με παρουσιάσεις για τη δουλειά τους αλλά και από τη χώρα τους, συνεντεύξεις και ομιλίες επίτιμων καλεσμένων και θεματικές βραδιές με δραστηριότητες για τις ομάδες.

Στις 27 Ιουνίου, η αυλαία θα «πέσει» με τη γιορτή γνώσης και καινοτομίας με μια λαμπρή τελετή λήξης με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Πρεσβείας και του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ χρυσός χορηγός είναι η εταιρεία KLEEMANN. Μεγάλοι χορηγοί επίσης είναι οι ΙΝΤRASOFT International, ΤΙΤΑΝ, ΔΙΟΣ και EΛΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το με το Open International FLLGreece είναι διαθέσιμες στο fllopengreece.com.

Από το 2012 έως το 2021, μια απίστευτη πορεία εξέλιξης για την Eduact

Όταν το 2012 έκανε κάποιος αναζήτηση στο ίντερνετ με τους όρους «Θεσσαλονίκη + ρομποτική» τού επέστρεφε μόλις τρία αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν στάθηκε ικανό να αποθαρρύνει τον Κώστα Βασιλείου να βουτήξει στα «βαθιά» και να ιδρύσει, με τη βοήθεια μιας μικρής (αρχικά) ομάδας εθελοντών, την Eduact.

«Σε όλη αυτή την πορεία υπήρχαν και εύκολες λύσεις. Θα μπορούσαμε πχ να πουλήσουμε την ιδέα ακριβά σε λίγους και να αναπτυχθούμε. Ωστόσο, εμείς αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους πολλούς και να κάνουμε την εκπαιδευτική ρομποτική προσιτή για όλα τα παιδιά», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Βασιλείου.

Χτίζοντας χρόνο με τον χρόνο ένα στέρεο οικοδόμημα, ο Κώστας Βασιλείου και οι συνεργάτες του κατάφεραν να υπερκεράσουν τις δυσκολίες και με πείσμα, υπομονή κι επιμονή και με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να εισαγάγουν το STEAM και τη Ρομποτική στη σχολική τάξη, μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα- πιλότο, που μπορεί να προσαρμοστεί όπως ταιριάζει καλύτερα στους μαθητές και τις μαθήτριες κάθε σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτού, τα παιδιά συνεργάζονται σε ομάδες για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με κατασκευές μακετών για να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Ήδη, τα 13 σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, έχουν εξοπλιστεί με σετ και κιτ ρομποτικής, ενώ περισσότεροι από 120 εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών έχουν επιμορφωθεί ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Και όλοι -μαθητές και καθηγητές- δηλώνουν ενθουσιασμένοι!

Πηγή φωτογραφιών: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.