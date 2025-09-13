2025-09-13 08:06:51

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει έναν νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών που θα συνδέει το ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την ουκρανική πόλη της Οδησσού , περνώντας από τη Βουλγαρία, ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές, όπως μετέδωσε το Βουλγαρικό Εθνικό Ραδιόφωνο.novinite.com Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της επέκτασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ( ΔΕΔ-Μ ), το οποίο έχει sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ