2025-09-13 08:06:51
Φωτογραφία για Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει έναν νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών που θα συνδέει το ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την ουκρανική πόλη της Οδησσού , περνώντας από τη Βουλγαρία, ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές, όπως μετέδωσε το Βουλγαρικό Εθνικό Ραδιόφωνο.novinite.com Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της επέκτασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ( ΔΕΔ-Μ ), το οποίο έχει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
Οι Ημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ1 - Ελλάδα - Τουρκία σήμερα στις 21:00
Οι Ημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ1 - Ελλάδα - Τουρκία σήμερα στις 21:00
Το απίστευτο σιδηροδρομικό έργο «νέας διώρυγας του Σουέζ» στην Κίνα που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία
Το απίστευτο σιδηροδρομικό έργο «νέας διώρυγας του Σουέζ» στην Κίνα που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία
Η Ουκρανία εγκαινιάζει την πρώτη σιδηροδρομική γραμμή με ευρωπαϊκό πρότυπο πλάτους γραμμής, ενισχύοντας την ολοκλήρωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ουκρανία εγκαινιάζει την πρώτη σιδηροδρομική γραμμή με ευρωπαϊκό πρότυπο πλάτους γραμμής, ενισχύοντας την ολοκλήρωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Τα νέα ποσά εφάπαξ σε 37 Ταμεία - Που αυξήθηκαν [αναλυτικοί πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα ποσά εφάπαξ σε 37 Ταμεία - Που αυξήθηκαν [αναλυτικοί πίνακες]
Φθινοπωρινή Διακόσμηση για Σαλόνι-Καθιστικό. Προτάσεις και Ιδέες με Ζεστές Αποχρώσεις
Φθινοπωρινή Διακόσμηση για Σαλόνι-Καθιστικό. Προτάσεις και Ιδέες με Ζεστές Αποχρώσεις
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Οι πιο πολύχρωμες γειτονιές του κόσμου
Οι πιο πολύχρωμες γειτονιές του κόσμου