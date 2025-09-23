Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
2025-09-23 08:53:02
Ένα υδραυλικό γεωτρύπανο άνοιξε μια σήραγγα που συνδέει την Αυστρία με την Ιταλία, 1.400 μέτρα (σχεδόν 4.600 πόδια) κάτω από τις Άλπεις την Πέμπτη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο σε μια σειρά φιλόδοξων έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιταχύνουν τα ταξίδια με επιβατικά τρένα μεταξύ των μητροπολιτικών κέντρων και θα μετατοπίσουν τα εμπορεύματα από τους δρόμους στις σιδηροδρομικές sidirodromikanea
