Αθήνα, 17/5/2021 Αρ. Πρωτ. 2310

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικότητα διενέργειας self tests για τους ταξιδιώτες με δική τους δαπάνη – Οδηγίες για τη δωρεάν διάθεση των self tests - Υποχρέωση του Εργοδότη η χορήγηση ενός self test την εβδομάδα με δική του δαπάνη

Α. Βάσει της ΚΥΑ Β ́ 1944/13.05.2021 για πολίτες που επιθυμούν να ταξιδεύσουν στα νησιά ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς - με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα - είναι υποχρεωτική βάσει η προσκόμιση ενός από τα κατωτέρω:







Πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόσηΑρνητικού PCR τεστ 72 ωρώνRapid test 24 ωρώνSelf test 24 ωρών με δήλωση στην πλατφόρμα self-testing.gov.grΒεβαίωσης νόσησης , που θα ισχύει μετά τους δύο μήνες και έως και εννέα μήνες μετά.

Β. Σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων συνεχίζεται:

H διάθεση δύο (2) δωρεάν self tests από τα φαρμακεία έως την Τετάρτη 19.05.2021

ΜΟΝΟ σε Δικαιούχους του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Δύο (2) self tests δικαιούνται:

Όσοι δεν τα προμηθεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από την Πέμπτη 13.05.2021 οπότε άρχισε η χορήγηση καιΟι νέοι δικαιούχοι του Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν προστεθεί στον κατάλογο των 8 δικαιούχων κατηγοριών επαγγελμάτων με την τελευταία ΚΥΑ Β’ 2016/15.05.2021 δηλ.-φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς εκπαίδευσης -δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών-εργαζόμενοι στον τουρισμό, καθώς και ωφελούμενοι από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Γ. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναγράφονται στο Δελτίο Τύπου του Υπ. Εργασίας 9/05/21: «από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και μέχρι να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών, θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο

(self test), υποχρεωτικά, δύο φορές την εβδομάδα.

Το ένα εξ αυτών θα παρέχεται από τον εργοδότη και θα καλύπτεται με δική του δαπάνη, ενώ το δεύτερο θα χορηγείται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Tα self– test που θα παρέχονται από τον εργοδότη είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από αύριο Δευτέρα 10 Μαΐου».

Στην υποχρέωση αυτή εντάσσονται και οι 3 νέες κατηγορίες επαγγελμάτων του Ιδιωτικού τομέα της προηγούμενης παραγράφου οι οποίοι προστέθηκαν στις 8 αρχικές.

Η πλατφόρμα διάθεσης των self tests θα χορηγεί 1 self test για τους δικαιούχους στην εκπαίδευση από την ΠΕΜΠΤΗ 20.05.2021 έως και το Σάββατο 22.05.2021, καθότι από αυτήν την εβδομάδα μαθητές και εκπαιδευτικοί υποχρεούνται σε ένα αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανά εβδομάδα.

Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γενικός γραμματέας Σεραφείμ Ζήκας





