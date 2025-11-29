2025-11-29 14:53:16
Φωτογραφία για Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Ο Δημήτρης Παπανώτας φιλοξενήθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», όπου συζήτησε ανοιχτά όλα τα θέματα της δημόσιας παρουσίας του — από τις πρόσφατες διαμάχες μέχρι την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης. 

Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν αναφέρθηκαν τα σχόλια του Παπανώτα για τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, με τον δημοσιογράφο να επανέρχεται στο θέμα με έντονο τρόπο και να δηλώνει «Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που δεν το ξέρουμε και πιθανόν δεν θα το μάθουμε ποτέ, να βάζει το όνομά του δίπλα στου Αρναούτογλου και να λέει γιατί δεν πάνε σε εκείνον και ότι είναι γεροντολαγνία!»

«Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος!».

«Είμαι απογοητευμένος από το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι κατάντια αυτό που βλέπω στο ραδιόφωνο. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο…».

Πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η Ελένη Τσολάκη τον ρώτησε ποια πρόσωπα θα διάλεγε αν παρουσίαζε δική του εκπομπή, με τον Παπανώτα να κλείνει την κουβέντα λέγοντας:

«Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
drones στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων για ασφαλέστερα ταξίδια - Πως αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
drones στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων για ασφαλέστερα ταξίδια - Πως αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Εντυπωσιακή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Νοέμβριο
Εντυπωσιακή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Νοέμβριο
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων»
Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων»
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή KE' Αγίου Ανδρέου (30.11.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή KE' Αγίου Ανδρέου (30.11.2025)
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα