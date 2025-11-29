2025-11-29 14:53:16

Ο Δημήτρης Παπανώτας φιλοξενήθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», όπου συζήτησε ανοιχτά όλα τα θέματα της δημόσιας παρουσίας του — από τις πρόσφατες διαμάχες μέχρι την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης.



Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν αναφέρθηκαν τα σχόλια του Παπανώτα για τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, με τον δημοσιογράφο να επανέρχεται στο θέμα με έντονο τρόπο και να δηλώνει «Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που δεν το ξέρουμε και πιθανόν δεν θα το μάθουμε ποτέ, να βάζει το όνομά του δίπλα στου Αρναούτογλου και να λέει γιατί δεν πάνε σε εκείνον και ότι είναι γεροντολαγνία!»



«Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος!».



«Είμαι απογοητευμένος από το τηλεοπτικό τοπίο. Είναι κατάντια αυτό που βλέπω στο ραδιόφωνο. Ο καθένας πιάνει ένα μικρόφωνο…».



Πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η Ελένη Τσολάκη τον ρώτησε ποια πρόσωπα θα διάλεγε αν παρουσίαζε δική του εκπομπή, με τον Παπανώτα να κλείνει την κουβέντα λέγοντας:



«Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια».



