2025-12-05 10:52:33

Με την τελευταία κακοκαιρία, αλλά και τις πενθήμερες εκδρομές των μαθητών της 3ης Λυκείου, οι παιδίατροι εκφράζουν αυξημένη ανησυχία για την φετινή περίοδο της γρίπης.



Ο προβληματισμός των παιδιάτρων δεν αφορά μόνο την έλευση του ιού, αλλά και τον πιθανό «δύσκολο συνδυασμό» που αναμένεται να σχηματίσει η εποχική γρίπη με την COVID-19 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ένα κοκτέιλ ιών που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα παιδιά και το σύστημα υγείας.



Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη, περιγράφει την εικόνα που διαμορφώνεται, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία, ενημέρωση και κυρίως, πρόληψη μέσω των εμβολιασμών.



