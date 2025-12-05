2025-12-05 10:52:33
Φωτογραφία για Γρίπη: Το απότομο κρύο ανησυχεί τους παιδίατρους – Το «κοκτέιλ» με COVID – RSV και οι εμβολιασμοί
Με την τελευταία κακοκαιρία, αλλά και τις πενθήμερες εκδρομές των μαθητών της 3ης Λυκείου, οι παιδίατροι εκφράζουν αυξημένη ανησυχία για την φετινή περίοδο της γρίπης.

Ο προβληματισμός των παιδιάτρων δεν αφορά μόνο την έλευση του ιού, αλλά και τον πιθανό «δύσκολο συνδυασμό» που αναμένεται να σχηματίσει η εποχική γρίπη με την COVID-19 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ένα κοκτέιλ ιών που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα παιδιά και το σύστημα υγείας.

Η παιδίατρος και αντιπρόεδρος των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Άννα Παρδάλη, περιγράφει την εικόνα που διαμορφώνεται, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία, ενημέρωση και κυρίως, πρόληψη μέσω των εμβολιασμών.

