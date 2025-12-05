2025-12-05 15:03:48
Φωτογραφία για GNTM 2025: Ανεβάζει στροφές και ο δρόμος για τους Top 9



 Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 3/12) ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM 2025 μπαίνουν σε ένα τεστ ασυλίας, στο πιο κρίσιμο σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει ποιος θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Top 9!

Τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις ευκαιρίες και μόνο ένας νικητής, που θα κερδίσει ασυλία από την επόμενη αποχώρηση, χωρίς όμως να απαλλαγεί από την ευθύνη της φωτογράφισης και τη διεκδίκηση της καλύτερης λήψης και τα 600€ του νικητήριου «κλικ»!

Στην πρώτη δοκιμασία τα μοντέλα ποζάρουν μπροστά στον φακό της Ζενεβιεβ Μαζαρί για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme face. Ένα γρήγορο, αλλά αποκαλυπτικό τεστ φωτογένειας και εκφραστικότητας.

Στη συνέχεια, οι έξι επικρατέστεροι έχουν μόλις πέντε λεπτά για να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό casting, όπου καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με επαγγελματισμό και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι τέσσερις που ξεχωρίζουν προχωρούν σε μια δοκιμασία παρουσίασης, δημιουργώντας ένα σύντομο video-bio 15’’, σαν Instagram story, με τη βοήθεια ενός φίλου-συμπαίκτη τους στην κινηματογράφηση.

Οι δύο φιναλίστ αναμετρώνται για την ασυλία στο απόλυτο catwalkchallenge: μια επιστροφή στις ρίζες του GNTM, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Με δυναμισμό, ρυθμό και αυτοπεποίθηση, διεκδικούν το εισιτήριο για τους κορυφαίους εννιά του διαγωνισμού. Ποιος από τους δύο θα επικρατήσει;

Το επεισόδιο κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, σε ένα concept γεμάτο ταχύτητα, ενέργεια και στυλ! Οι διαγωνιζόμενοι ποζάρουν σε ζευγάρια, έχοντας δίπλα τους δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του GNTM και έμπειρα μοντέλα, πλέον, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου!

Κάθε ζευγάρι φωτογραφίζεται στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα κατακτήσει θέση στις top λήψεις, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

Ένα επεισόδιο με ένταση, στρατηγική, δημιουργικότητα και fashion δράση! Το GNTM 2025 ανεβάζει στροφές και ο δρόμος για τους Top 9 γίνεται πιο συναρπαστικός από ποτέ!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/12/2025)
OI ΔΥΝΑΤΕΣ gaming CPU για το Q4 2025, ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
OI ΔΥΝΑΤΕΣ gaming CPU για το Q4 2025, ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πέμπτη, 4/12/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 4/12/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
Δήμος Οιχαλίας: «Όχι» στον ποδηλατόδρομο, «ναι» στην επαναλειτουργία του τρένου
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ