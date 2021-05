sidirodromikanea

Η Τουρκία γίνεται σιδηροδρομικός κόμβος εμπορευματικών μεταφορών; Υπάρχει συνεχής δραστηριότητα από ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρείες προς την Τουρκία. Η χώρα προσφέρει δυνατότητες σιδηροδρομικών μεταφορών από και προς την Ευρώπη, αλλά και προς το New Silk Road και την Κεντρική Ασία. Η Hupac και η Rail Cargo Group, που έχουν ξεκινήσει συνδέσεις με τερματικά στην Τουρκία, μοιράζονται τις εμπειρίες τους στην αναδυόμενη αγορά.Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΤο δυναμικό της χώρας έγκειται κυρίως στη γεωγραφική θέση και την οικονομία της. Είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, είναι μέρος του Ευρασιατικού διαδρόμου Μπακού-Τιφλίδα-Καρς, επίσης γνωστός ως διάδρομος της Μέσης ή της Υπερ-Κασπίας. Κατά συνέπεια, προσφέρει δυνατότητες στο ευρωπαϊκό φορτίο να φτάσει στην Κίνα μέσω της επικράτειάς του. Επιπλέον, η τουρκική οικονομία είναι αρκετά ισχυρή και η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα είναι υψηλή, λέει ο Renzo Capanni, διευθυντής Shuttle Net Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Hupac. Αυτό σημαίνει ότι από την άποψη των εξαγωγών, η Τουρκία είναι μια ισχυρή και ελκυστική αγορά για την Ευρώπη.Συνδέσεις με την ΕυρώπηΗ Hupac και η Rail Cargo Group είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων που συνδέονται με την Τουρκία. Η Hupac δραστηριοποιείται στην αγορά εδώ και πέντε χρόνια, λέει ο Capanni. Συνδέει τις περιοχές Μπενελούξ και Ρουρ με την Κωνσταντινούπολη καθημερινά μέσω του Ludwigshafen. Κάθε χρόνο μεταφέρει περίπου 10.000 μονάδες σε κάθε κατεύθυνση. Το φορτίο αποτελείται κυρίως από καταναλωτικά αγαθά στο δρόμο προς την Τουρκία και ανταλλακτικά αυτοκινήτων πίσω στην Ευρώπη.Οι διαδρομές του Hupac προς την Τουρκία«Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εργοτάξια στην Τουρκία», λέει ο Capanni, και αυτός είναι ο λόγος που είναι επίσης το κύριο εξαγωγικό προϊόν μαζί με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. «Οι υπηρεσίες μας από και προς την Τουρκία είναι επιτυχημένες, επειδή το 98% των μεταφορών στη χώρα πραγματοποιούνται οδικώς. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη συμφόρηση, ειδικά στα σύνορα Τουρκίας-Βουλγαρίας. Υπό αυτήν την έννοια, ο σιδηρόδρομος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός », προσθέτει.Από την άλλη πλευρά, η Rail Cargo Group συνδέεται επίσης καθημερινά με την Τουρκία. Διαθέτει σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Köseköy και Βουδαπέστης που επεκτείνεται στο Μπρνο στις αρχές Μαΐου. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη διατροπική αγορά, και ο όγκος των εξαγωγών της Τουρκίας είναι πολύ ισχυρός όπως πάντα. Με την αναπτυσσόμενη επιχείρηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αυξήσουμε τη συχνότητά μας μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης και χωρών της ΚΑΚ και της Κίνας », σχολίασε η Alina Huster από την RCG.Οι συνδέσεις της RCG με την Τουρκία«Ναι, η Τουρκία είναι ένας κόμβος New Silk Road»Όσον αφορά τις ευρασιατικές μεταφορές, η Τουρκία είναι αναμφίβολα ένας κόμβος για τις δραστηριότητες του New Silk Road της Hupac, επισημαίνει η Capanni. Η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί στη χώρα πριν από δύο χρόνια και ήταν από τις πρώτες που το έπραξαν. Ωστόσο, ο Capanni αναφέρει ότι δεν βασίζονται στη μεταφορά ευρωπαϊκών προϊόντων στην Κίνα μέσω της Τουρκίας. Η ευρασιατική υπηρεσία τους είναι εφικτή λόγω επιλογών επαναφόρτωσης. Συγκεκριμένα, υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα από την Τουρκία και αντίστοιχα για τουρκικά προϊόντα από την Κίνα. Κατά συνέπεια, ένα τρένο μπορεί να αναχωρήσει στην Τουρκία, να εκφορτώσει το φορτίο του εκεί και να φορτώσει εκ νέου με τουρκικά προϊόντα εξαγωγής στην Κίνα. Όπως υπογραμμίζει ο Capanni, αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα όταν επιστρέφουν από την Κίνα επειδή δεν έχουν αρκετά επαρκή φορτία.«Το 2020, η τουρκική αγορά αναπτύχθηκε μαζί με την Ανατολική Ευρώπη ως μελλοντικές αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρασίας», λέει ο Huster από την RCG. «Δημιουργήσαμε μια τακτική υπηρεσία μεταφοράς μέσω της Διαδρομής Trans Caspian, η οποία επέτρεψε την απευθείας σύνδεση από την Κίνα με την Τουρκία», προσθέτει. Η εταιρεία με έδρα την Αυστρία αναγνωρίζει την Τουρκία ως έναν από τους πιο υποσχόμενους προορισμούς στο New Silk Road, επιτρέποντας συνδέσεις με την Κίνα και εύκολη διανομή φορτίου σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το σχέδιο για το 2021 είναι να αυξήσει τη συχνότητα των υπηρεσιών για να επιτρέψει περισσότερες εβδομαδιαίες αμαξοστοιχίες.https://www.railfreight.com/railfreight/2021/05/18/hupac-and-rail-cargo-group-see-turkey-as-the-future-rail-market/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης