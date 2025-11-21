2025-11-21 11:52:25

Τι περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν - Ενισχύεται η ναυπηγική βιομηχανία στην ΕλλάδαΤου Βασίλη Καλτσά skai.grΚατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην ΟΝΕΧ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.Ετσι, η ΟΝΕΧ θα μπορεί πλέον να sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ