2025-11-21 11:52:25
Φωτογραφία για Η σιδηροδρομική σύνδεση με το κέντρο logistics στο Θριάσιο και το σχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Τι περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν - Ενισχύεται η ναυπηγική βιομηχανία στην ΕλλάδαΤου Βασίλη Καλτσά skai.grΚατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην ΟΝΕΧ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.Ετσι, η ΟΝΕΧ θα μπορεί πλέον να sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
Γρίπη: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το ECDC – Φόβοι για μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γρίπη: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το ECDC – Φόβοι για μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δήλωση Χάρη Μαμουλάκη από τις Βρυξέλλες: Το Καστέλι θα είναι το μόνο διεθνές αεροδρόμιο στην Ευρώπη χωρίς σύνδεση με τρένο.
Δήλωση Χάρη Μαμουλάκη από τις Βρυξέλλες: Το Καστέλι θα είναι το μόνο διεθνές αεροδρόμιο στην Ευρώπη χωρίς σύνδεση με τρένο.
1885: σιδηροδρομική τραγωδία στο Μέιμπλετον
1885: σιδηροδρομική τραγωδία στο Μέιμπλετον
Eπιμόρφωση για τη σύνδεση θεωρίας, νέων Προγραμμάτων Σπουδών και ψηφιακών δεξιοτήτων (και για Θεολόγους)
Eπιμόρφωση για τη σύνδεση θεωρίας, νέων Προγραμμάτων Σπουδών και ψηφιακών δεξιοτήτων (και για Θεολόγους)
Α. Τζιτζικώστας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι.
Α. Τζιτζικώστας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ: Οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βουκουρέστι.
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Παιδικά δωμάτια: Πώς να τα στολίσετε με ασφάλεια & φαντασία
Παιδικά δωμάτια: Πώς να τα στολίσετε με ασφάλεια & φαντασία
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Καβάλα
«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Καβάλα