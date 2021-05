themaygeias

Η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Open TV, εξέφρασε την ανησυχία της για το κόψιμο του ενός από τα δύο self test στα οποία υποβάλλονταν εβδομαδιαίως οι μαθητές των σχολείων, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί ρίσκο η συγκεκριμένη κίνηση. Για το θέμα μίλησε και ο αντιπρόεδρος διδασκαλικής ομοσπονδίας Γ. Τρούλης.«Συνεχίζω να λέω ότι τα τεστ πρέπει να είναι δύο. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω γιατί μειώθηκε ο αριθμός. Τα δύο τεστ δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είπαμε ότι 100% είναι ασφαλές, αλλά το θετικό μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε άμεσα την ιχνηλάτηση για να περιορίσουμε τον ιό και τις μεταλλάξεις. Για μένα είναι ρίσκο από τη στιγμή που είχε αποφασιστεί να είναι δύο. Εμείς είχαμε ζητήσει πολύ νωρίτερα να γίνονται τα τεστ στα σχολεία» είπε η κυρία Παγώνη.Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος διδασκαλικής ομοσπονδίας, Γ. Τρούλης, είπε: «Ενώ έχουμε ουσιαστικά το τρίτο άνοιγμα των σχολικών μονάδων για φέτος, με το πιο παρατεταμένο lockdown στην Ευρώπη, αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι φωνάζουμε από την αρχή για διασφάλιση υγειονομικών όρων και δεν τους έχουμε. Βλέπουμε τάξεις με 25 παιδιά, δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα self test είναι επικουρικό μέτρο κι αν δεν γίνει σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα που έχουμε ζητήσει επανειλημμένα δεν αποδίδει.Η ΚΥΑ για το άνοιγμα των σχολείων, έβγαλε απόφαση για ένα τεστ την εβδομάδα, αλλά μετά το Παιδείας έβγαλε εγκύκλιο που έλεγε ότι για την πρώτη εβδομάδα, θα γίνονταν δύο τεστ. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι το ζήτημα, προμήθεια, τρόπο διάθεσης, κόστος κτλ, αλλά, είπε κι ο κ. Εξαδάκτυλος χθες, ότι στην επιτροπή είχαν εισηγηθεί δύο τεστ». Στην εκπομπή μίλησε κι ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, επαναλαμβάνοντας ότι η εισήγηση είναι για δύο τεστ την εβδομάδα, καθώς ο Νίκος Τζανάκης είπε ότι όσο αραιώνουν τα self test τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος, ωστόσο, ο επιπολασμός στις ηλικίες αυτές είναι πολύ μικρός και μάλλον κατά κάποιο τρόπο «εξισορροπείται» η μείωση του αριθμού των τεστ.