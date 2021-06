2021-06-07 12:08:25

Τέλος εποχής για τα self test στο Ηράκλειο Κρήτης. Έφτασε εγκύκλιος στα φαρμακεία, σύμφωνα με την οποία γίνεται γνωστό ότι τελειώνουν τα αποθέματα.



«Στα φαρμακεία έχει παρθεί απόφαση ώστε 19 Ιουνίου να σταματήσει η διάθεση των self test στους πολίτες. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνώστες, όμως εκείνη την ημέρα σταματά η διάθεση τους», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Σκουντάκης.



Σύμφωνα με το cretapost, στα φαρμακεία του Ηρακλείου έφτασε σχετική εγκύκλιος η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση.



Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως στις 19 Ιουνίου σταματά η διάθεση των self test από τα φαρμακεία του Ηρακλείου.



Σε σχέση με τη διαδικασία και τα αποθέματα, ο κ. Σκουντάκης σχολίασε ότι η Ελλάδα έχει αγοράσει 30 εκατ. self test, τα οποία τελειώνουν. Οπότε πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα.

