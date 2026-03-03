Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα γυρίσματα γνωστής παραγωγής του ANT1, με τους συντελεστές να λένε το τελευταίο «cut» στο πλατό και να ρίχνουν οριστικά αυλαία.

Πρόκειται για τη σειρά «Γιατί ρε Πατέρα;», η οποία δεν θα συνεχιστεί με δεύτερο κύκλο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα γυρίστηκε το τελευταίο επεισόδιο, κλείνοντας έτσι και τυπικά ο κύκλος της παραγωγής.

Η απόφαση για μη ανανέωση είχε ουσιαστικά ληφθεί το προηγούμενο διάστημα, καθώς τα δεδομένα της χρονιάς και οι επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης δεν επέτρεψαν στο κανάλι να προχωρήσει σε συνέχιση της ιστορίας. Έτσι, τα επεισόδια που απομένουν θα προβληθούν κανονικά, οδηγώντας το κοινό στο φινάλε που είχε σχεδιαστεί.







Πηγή: tvnea.com