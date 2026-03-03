2026-03-03 20:36:01
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...

 



Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα γυρίσματα γνωστής παραγωγής του ANT1, με τους συντελεστές να λένε το τελευταίο «cut» στο πλατό και να ρίχνουν οριστικά αυλαία.

Πρόκειται για τη σειρά «Γιατί ρε Πατέρα;», η οποία δεν θα συνεχιστεί με δεύτερο κύκλο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα γυρίστηκε το τελευταίο επεισόδιο, κλείνοντας έτσι και τυπικά ο κύκλος της παραγωγής.

Η απόφαση για μη ανανέωση είχε ουσιαστικά ληφθεί το προηγούμενο διάστημα, καθώς τα δεδομένα της χρονιάς και οι επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης δεν επέτρεψαν στο κανάλι να προχωρήσει σε συνέχιση της ιστορίας. Έτσι, τα επεισόδια που απομένουν θα προβληθούν κανονικά, οδηγώντας το κοινό στο φινάλε που είχε σχεδιαστεί.







Πηγή: tvnea.com
Γεωργιάδης: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και μετά τους 8 μήνες σε ασθενείς που πάνε καλά
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το
Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, θα υπάρξουν απώλειες
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων 3 επεισοδίων της νέας δραματικής σειράς εποχής της ΕΡΤ
«Δύο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά με άρωμα Κρήτης έρχεται στην prime time του MEGA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει «παρών» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο Δυναμικό Κοινό για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το
