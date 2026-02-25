2026-02-25 15:29:39
Φωτογραφία για Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Με μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, το Open γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κοινό τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Κώστα Δόξα.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που συμμετείχε στο δημοφιλές μουσικό show «Just the 2 of Us», αποχωρεί από το πρόγραμμα μετά από δύο μόλις επεισόδια.

Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την καταχώρηση ΚΑΕΦ στην πλατφόρμα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την καταχώρηση ΚΑΕΦ στην πλατφόρμα
Προβλήματα στα δρομολόγια τρένων, τραμ και λεωφορείων σε όλη τη Γερμανία καθώς ξεκινούν 48ωρες απεργίες την Παρασκευή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Προβλήματα στα δρομολόγια τρένων, τραμ και λεωφορείων σε όλη τη Γερμανία καθώς ξεκινούν 48ωρες απεργίες την Παρασκευή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση του Αγίου Νικόλαου Αστακού
Ανακοίνωση του Αγίου Νικόλαου Αστακού
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
«Just the 2 of Us»: Το πολυαναμενόμενο show του OPEN κάνει πρεμιέρα - Special εμφάνιση η Ιουλία Καλλιμάνη
«Just the 2 of Us»: Το πολυαναμενόμενο show του OPEN κάνει πρεμιέρα - Special εμφάνιση η Ιουλία Καλλιμάνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ επιστρέφει στον ALPHA...
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ επιστρέφει στον ALPHA...