2026-02-25 15:29:39
Με μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, το Open γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κοινό τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Κώστα Δόξα.
Ο γνωστός τραγουδιστής, που συμμετείχε στο δημοφιλές μουσικό show «Just the 2 of Us», αποχωρεί από το πρόγραμμα μετά από δύο μόλις επεισόδια.
Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.
Πηγή: tvnea.com
Ο γνωστός τραγουδιστής, που συμμετείχε στο δημοφιλές μουσικό show «Just the 2 of Us», αποχωρεί από το πρόγραμμα μετά από δύο μόλις επεισόδια.
Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠΦΣ: Ενημέρωση για την καταχώρηση ΚΑΕΦ στην πλατφόρμα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ