Με μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, το Open γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κοινό τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Κώστα Δόξα.



Ο γνωστός τραγουδιστής, που συμμετείχε στο δημοφιλές μουσικό show «Just the 2 of Us», αποχωρεί από το πρόγραμμα μετά από δύο μόλις επεισόδια.



Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται χαρακτηριστικά:



«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του JUST THE 2 OF US δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας».



Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.



