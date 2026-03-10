2026-03-10 12:58:10
 Τα ελληνικά κανάλια βρίσκονται στην τελική φάση συζητήσεων για το πλαίσιο δράσης της επόμενης σεζόν, αναζητώντας βιώσιμη πορεία για την ελεύθερη τηλεόραση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, οι εγκρίσεις νέων σειρών έχουν καθυστερήσει, καθώς επανεξετάζεται συνολικά το μοντέλο παραγωγής, με στόχο να περιοριστεί η υπερβολική δαπάνη σε σειρές και σόου και να θεσπιστούν κανόνες και πλαφόν στο κόστος παραγωγής.

Η ραγδαία άνοδος της κατηγορίας «others», που πλέον φτάνει στο 36,7% της τηλεθέασης, αποτελεί προειδοποίηση για τη μείωση της πίτας της διαφήμισης και της τηλεθέασης για τα παραδοσιακά κανάλια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόθεση να περιοριστούν τα «χρυσά» μπάτζετ, ειδικά για τα προγράμματα υψηλής τηλεθέασης, με στόχο να επανέλθουν στα επίπεδα κόστους που ίσχυαν προ ΕΚΚΟΜΕΔ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μειώσεις στα μπάτζετ των σειρών θα κυμανθούν μεταξύ 10% και 25%.

Συγκεκριμένα, για τις καθημερινές σειρές, το κόστος ανά επεισόδιο αναμένεται να οριστεί στα 40.000 ευρώ, ενώ για σειρές με λιγότερα επεισόδια και έως δύο μεταδόσεις την εβδομάδα, το πλαφόν θα φτάνει πιθανόν τις 55.000 ευρώ ανά επεισόδιο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης των νέων σειρών.



