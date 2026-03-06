2026-03-06 17:24:14
Φωτογραφία για Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (2η ανακοίνωση).

 

Ημερομηνία 6/3/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τις εργασίες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΔ ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στην είσοδο της Κανδήλας, έχουμε την νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ....

