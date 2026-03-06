Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (2η ανακοίνωση).
2026-03-06 17:24:14
Ημερομηνία 6/3/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τις εργασίες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΔ ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ Δ. ΑΛΥΖΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στην είσοδο της Κανδήλας, έχουμε την νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
