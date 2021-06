themaygeias

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμού να μην κάνουν AstraZeneca οι κάτω των 60 ετών ο προβληματισμός που υπάρχει είναι έντονος. «Το τείχος ανοσίας πλέον επιτρέπει την παρούσα σύσταση» λέει στα “Νέα” ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Γιώργος Χρούσος.Ο κ. Χρούσος απαντά σε 10 ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο εμβόλιο.Γιατί εκδόθηκε τώρα η σύσταση;Εδώ και εβδομάδες υπάρχουν άφθονα διαθέσιμα εμβόλια, ενώ πολύ πιο πρόσφατα διαπιστώνουμε ότι το τείχος ανοσίας που χτίζουμε έχει αρχίσει να αποδίδει. Το σπανιότατο σύνδρομο θρόμβωσης-θρομβοπενίας που απαντάτε στα εμβόλιο που χρησιμοποιούν αδενοϊό ως φορέα έχει τρομοκρατήσει τους νέους. Ο φόβος αν μπορεί να αποφευχθεί καλό είναι να αποφεύγεται.Θα μπορούσε να είχε εκδοθεί νωρίτερα; Καθυστέρησε η Ελλάδα;Θα μπορούσε, δεν ενδεικνυόταν όμως από τις πρότερες συνθήκες της επιδημικής κατάστασης της χώρας μας.Έχω κάνει την πρώτη δόση, να προχωρήσω στη δεύτερη;Βεβαίως.Τι συνιστά σοβαρή παρενέργεια;Γενικά όλα τα εμβόλια κατά της COVID-19 έχουν προθρομβωτική δράση. Συνεπώς όλοι οι εμβολιαζόμενοι θα πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένοι και να κινούνται. Τα εμβόλια mRNA έχουν σπανιότατα προκαλέσει αναφυλαξία και μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτισα, ενώ τα εμβόλια που χρησιμοποιούν αδενοϊούς έχουν εξαιρετικά σπάνια προκαλέσω το «σύνδρομο θρόμβωσης-θρομβοπενίας».Είναι αποτελεσματικό το «mix and match» εμβολίων;Βεβαίως, έχουν δοκιμαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα.Αν έχω ήδη εμβολιαστεί με AstraZeneca ποιο είναι το ενδεδειγμένο διάστημα για τη δεύτερη δόση με άλλο σκεύασμα;Η σύσταση είναι να γίνει το ίδιο εμβόλιο στη δεύτερη αναμνηστική δόση, με μία εξαίρεση, να έχουν παρουσιαστεί θρομβωτικά προβλήματα στην πρώτη δόση, με ιατρική βεβαίωση. Γενικά στη δεύτερη δόση δεν παρατηρούνται παρόμοια προβλήματα.Υπάρχουν καταγεγραμμένες παρενέργειες στο «mix and match»;Μολονότι έχουν γίνει περιορισμένες μελέτες δεν διαθέτουμε την εμπειρία που έχουμε με όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν δοθεί σε εκατομμύρια ανθρώπους. Διακινδυνεύω να εκφράσω τη γνώμη ότι θα είναι παρόμοιες με εκείνες των συγκεκριμένων εμβολίων με τα οποία γίνεται τοv «mix and match».Αν έχω εμβολιαστεί με AstraZeneca και στο μεσοδιάστημα έχω νοσήσει, πότε πρέπει να κάνω τη δεύτερη δόση με άλλο σκεύασμα;Ένας εμβολιασμός και μια επακόλουθη νόσηση, συνήθως ελαφρά, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με δύο δόσεις του εμβολίου. Ένας αναμνηστικός εμβολιασμός όμως με οποιοδήποτε εμβόλιο δεν θα έβλαπτε.Σε περίπτωση που δεν έχω εκδηλώσει παρενέργειες με το AstraZeneca στην πρώτη δόση, μπορώ να αλλάξω προληπτικά το ραντεβού μου για τη δεύτερη και να επιλέξω άλλο σκεύασμα;Τότε δεν υπάρχει ιατρικά ενδεδειγμένος λόγος αλλαγής και δεν συνίσταται.Ποια είναι η άποψη της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα για τον εμβολιασμό των παιδιών;Είναι επιφυλακτική και αυτή είναι η σωστή και πάγια τακτική. Τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς σε παιδιά 12-17 ετών με εμβόλια mRNA είναι πολύ ενθαρρυντικά, όμως ο λόγος κόστους προς όφελος δεν είναι τόσο πειστικός όσο στους ενήλικες. Σίγουρα σε όσα έχουν χρόνιες υποκείμενες νόσους θα δοθούν. Για παιδιά κάτω των 11 ετών είμαστε σε αναμονή αποτελεσμάτων.