2025-11-10 07:41:38

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Σλοβακίας βρίσκεται υπό έλεγχο μετά από δύο ξεχωριστές συγκρούσεις τρένων σε λιγότερο από ένα μήνα που άφησαν δεκάδες τραυματίες και αποκάλυψαν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων της χώρας.eutoday.netΤο πιο πρόσφατο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου κοντά στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, σημειώθηκε λίγες μόνο εβδομάδες μετά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ