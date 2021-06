sidirodromikanea

Αν ψάχνετε κάτι εξαιρετικά ξεχωριστό συνδυάζοντας την πολυτέλεια, την περιπέτεια και την απίστευτη εξαιρετική κουζίνα, το Belmond Royal Scotsman μπορεί να είναι αυτό που σας ενδιαφέρει.Από την Αρούσα ΚουρσίΞεκίνησε το 1985, το "τρένο κρουαζιέρα" του Royal Scotsman αναβαθμίστηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών, ώστε να περιλαμβάνει τα πάντα, από τις καμπίνες με ιδιωτικό μπάνιο έως το Bamford Haybarn Spa - το πρώτο σπα του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται σε ένα τρένο IRL. Για τον τελευταίο χρόνο περίπου, οι υπηρεσίες μειώθηκαν λόγω της πανδημίας. Αλλά από τον Απρίλιο, το τρένο ξεκίνησε πάλι διάφορες βασικές διαδρομές, με μια σειρά από δελεαστικές περιηγήσεις στο τρένο που φτάνουν μέχρι τον Οκτώβριο.Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να περάσετε δύο νύχτες στην εκδρομή «Grand Taste of the Highlands» , η οποία θα επιτρέψει στους επιβάτες να απολαύσουν όλη την ομορφιά και το μεγαλείο του τοπίου της Σκωτίας. Το τρένο αναχωρεί από το Εδιμβούργο Waverley και περιλαμβάνει ένα ταξίδι με πούλμαν στο Rothiemurchus Estate στο Cairngorms, με δραστηριότητες όπως πτήση με περιστέρια και ψάρεμα, καθώς και ιδιωτική περιήγηση στο Culloden Battlefield και ταξίδι στο αποστακτήριο Strathisla.Αλλά αν θέλετε πραγματικά να μπείτε στα drams, θα χαρείτε να μάθετε ότι η Εταιρεία Scotch Malt Whisky συνεργάστηκε με την Belmond για να φιλοξενήσει το "Scotch Malt Whisky Trail Tour" . Αυτό το ταξίδι τεσσάρων διανυκτερεύσεων θα ξεκινήσει στο Balmoral Hotel του Εδιμβούργου , όπου ένας ειδικός «πρέσβης ουίσκι» θα σας συναντήσει πριν από την αναχώρηση για ένα ποτό. Αφού επιβιβαστείτε στο τρένο, θα κάνετε ιδιωτικές περιηγήσεις στα αποστακτήρια Tomatin, Macallan και Tullibardine, καθώς και να συμμετέχετε σε διάφορες γευσιγνωσίες ουίσκι με τον πρέσβη σας. Και θα φύγετε ακόμη και με την ένταξη ενός έτους στην κοινωνία.Φωτογραφία: BelmondΆλλα δρομολόγια περιλαμβάνουν εκδρομές στο Loch Lomond, το Isle of Bute, το Κάστρο Glamis και το Mount Stuart, με τιμές συμπεριλαμβανομένων όλων των γευμάτων (που προετοιμάζονται από τον αρχιμάγειρα Mark Tamburrini), αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά και ψυχαγωγία στο τρένο. Από τότε που ο Royal Scotsman αναβίωσε τον Απρίλιο, μόνο 40 επιβάτες έχουν επιτραπεί σε κάθε ταξίδι για να εγγυηθούν αρκετό χώρο για κοινωνικές αποστάσεις.Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 4.000 £ ανά επιβάτη - οπότε αυτό μπορεί να είναι το πιο πολυτελές τρένο που έχετε κάνει ποτέ. Αλλά αν θέλετε κάτι εντυπωσιακό, πολυτελές και all-inclusive, λέμε να το κάνετε timeout.com/news/drink-your-way-through-the-scottish-highlands-on-a-luxury-whisky-train-061521Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης