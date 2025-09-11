2025-09-11 11:41:28
Φωτογραφία για Aποχωρήσεις δημοσιογράφων από τον ALPHA... – Ερωτήματα για το κλίμα στον σταθμό
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο δημοσιογραφικό δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, με τις αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών να πυκνώνουν και να δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του καναλιού.

Σύμφωνα με όσα σημειώνει ο Γρηγόρης Μελάς στο Newsit, το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από την αποχώρηση τεσσάρων δημοσιογράφων που για χρόνια συνέδεσαν το όνομά τους με την ενημέρωση του σταθμού. Πρόκειται για τους Νίκο Μισίρη, Γιώτα Κηπουρού, Παναγιώτη Σουρέλη και Μιχάλη Αραμπατζόγλου, οι οποίοι αποχώρησαν έπειτα από μακρά και σταθερή συνεργασία με τον ALPHA.

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν σε μία ακόμη υπόθεση, που – όπως αποκαλύπτει το ίδιο ρεπορτάζ – παραλίγο να οδηγήσει σε νέα μεταγραφή. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το ζήτημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, αφού δόθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση του δημοσιογράφου που βρισκόταν σε συζητήσεις με ανταγωνιστικό σταθμό.


Το γεγονός ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποχωρούν πρόσωπα με πολυετή παρουσία στον ALPHA δεν μπορεί παρά να προκαλεί εντύπωση. Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν, όπως εκτιμούν κύκλοι της αγοράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κανάλι στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, σε μια περίοδο μάλιστα που η μάχη για την ενημέρωση και την τηλεθέαση είναι πιο έντονη από ποτέ.

Η συνέχεια θα δείξει αν οι συγκεκριμένες αποχωρήσεις αποτελούν απλώς ένα συγκυριακό φαινόμενο ή αν αντανακλούν μια βαθύτερη ανακατανομή δυνάμεων στο εσωτερικό του σταθμού, η οποία θα έχει και άλλες επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό του τμήμα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
«Το Σόι σου» επιστρέφει: Νέος κύκλος με 60 επεισόδια στον ALPHA - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα;
«Το Σόι σου» επιστρέφει: Νέος κύκλος με 60 επεισόδια στον ALPHA - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα;
Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha μετα το Star...
Ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha μετα το Star...
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
GW250114 – The Clearest of Chirps
GW250114 – The Clearest of Chirps
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση
ΕΟΔΥ: 'Εξι νέα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: 'Εξι νέα κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
Ο Ντάνος στον ΑΝΤ1 - Τι θα παρουσιάζει;
Ο Ντάνος στον ΑΝΤ1 - Τι θα παρουσιάζει;
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο