Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο δημοσιογραφικό δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, με τις αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών να πυκνώνουν και να δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του καναλιού.Σύμφωνα με όσα σημειώνει ο Γρηγόρης Μελάς στο Newsit, το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από την αποχώρηση τεσσάρων δημοσιογράφων που για χρόνια συνέδεσαν το όνομά τους με την ενημέρωση του σταθμού. Πρόκειται για τους Νίκο Μισίρη, Γιώτα Κηπουρού, Παναγιώτη Σουρέλη και Μιχάλη Αραμπατζόγλου, οι οποίοι αποχώρησαν έπειτα από μακρά και σταθερή συνεργασία με τον ALPHA.Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν σε μία ακόμη υπόθεση, που – όπως αποκαλύπτει το ίδιο ρεπορτάζ – παραλίγο να οδηγήσει σε νέα μεταγραφή. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το ζήτημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, αφού δόθηκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση του δημοσιογράφου που βρισκόταν σε συζητήσεις με ανταγωνιστικό σταθμό.Το γεγονός ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποχωρούν πρόσωπα με πολυετή παρουσία στον ALPHA δεν μπορεί παρά να προκαλεί εντύπωση. Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν, όπως εκτιμούν κύκλοι της αγοράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κανάλι στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, σε μια περίοδο μάλιστα που η μάχη για την ενημέρωση και την τηλεθέαση είναι πιο έντονη από ποτέ.Η συνέχεια θα δείξει αν οι συγκεκριμένες αποχωρήσεις αποτελούν απλώς ένα συγκυριακό φαινόμενο ή αν αντανακλούν μια βαθύτερη ανακατανομή δυνάμεων στο εσωτερικό του σταθμού, η οποία θα έχει και άλλες επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό του τμήμα.Πηγή: tvnea.com