Μπορεί να μην είναι τόσο αφελείς όσο τα μικρά παιδιά, όμως οι έφηβοι εξακολουθούν να είναι ένας εύκολος στόχος για τους απατεώνες που δρουν στο Internet.





Σύμφωνα με τον Amer Owaida, από τη διεθνή εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET, οι πέντε πιο συχνές ηλεκτρονικές απάτες με θύματα τους έφηβους καθώς και οι τρόποι για να προστατευτούν οι έφηβοι από αυτές, είναι οι εξής:





1. Απάτες στα Social media



Τα κοινωνικά μέσα είναι η ψηφιακή παιδική χαρά για τους περισσότερους έφηβους, κατά συνέπεια οι κυβερνοεγκληματίες θα προσπαθήσουν να τους εντοπίσουν εκεί όπου περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια από τις πιο συνηθισμένες είναι η δημοσίευση links που οδηγούν σε άρθρα με εντυπωσιακούς τίτλους που αφορούν διασημότητες. Ωστόσο, μόλις ο έφηβος κάνει κλικ σε ένα τέτοιο link, θα μεταφερθεί σε κάποιο επικίνδυνο site.

Εναλλακτικά, οι απατεώνες μπορεί να επικοινωνήσουν απευθείας με τα θύματά τους μέσω μηνυμάτων με δελεαστικές προσφορές συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση σχεδόν σίγουρα το link θα οδηγήσει τον έφηβο σε έναν ψεύτικο website που είτε θα μολύνει τη συσκευή του με κακόβουλο λογισμικό είτε θα προσπαθήσει να τον παραπλανήσει και να του αποσπάσει ευαίσθητες πληροφορίες.





2. Είδη πολυτελείας σε πολύ χαμηλές τιμές



Μια άλλη κοινή απάτη στο διαδίκτυο πραγματοποιείται μέσα από προσφορές για είδη πολυτελείας σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Για να κάνουν τις προσφορές τους ελκυστικές στους έφηβους, οι απατεώνες θα προσφέρουν γνωστές μάρκες και είδη που θα εντυπωσιάσουν, όπως αθλητικά παπούτσια περιορισμένης έκδοσης που είναι πολύ ακριβά, ρούχα από μάρκες που συνήθως πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές ή προσφορές από ψεύτικα διαδικτυακά καταστήματα Ray-Ban.



Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κυβερνοεγκληματίες δημιουργούν ένα ψεύτικο website που υποτίθεται ότι πουλάει τέτοια προϊόντα. Ωστόσο, μόλις οι έφηβοι ολοκληρώσουν την αγορά, είτε θα παραλάβουν ένα προϊόν «μαϊμού» ή… δε θα λάβουν τίποτα. Στη χειρότερη περίπτωση, εάν μοιραστήκατε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, οι κυβερνοεγκληματίες θα τις χρεώσουν με μεγάλα ποσά και θα αδειάσουν τον τραπεζικό σας λογαριασμό.











3. Απάτες για υποτροφίες



Καθώς πλησιάζει η μέρα της αποφοίτησης από το λύκειο, οι έφηβοι αρχίζουν να κοιτάζουν προς το επόμενο βήμα της ζωής τους, που συχνά αυτό αφορά τη φοίτηση σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Συνήθως τα δίδακτρα είναι υψηλά και έτσι πολλοί έφηβοι αναζητούν υποτροφίες που θα καλύπτουν, τουλάχιστον μέρος από τα δίδακτρά τους. Οι απατεώνες βάζουν στο στόχαστρο μαθητές που αναζητούν οικονομική βοήθεια δημιουργώντας ψεύτικες υποτροφίες, οι οποίες έχουν διάφορες μορφές.





Για παράδειγμα, αυτά τα πλαστά προγράμματα υποτροφιών συχνά απαιτούν από αυτόν που κάνει την αίτηση να πληρώσει ένα «τέλος εγγραφής». Ωστόσο, η υποτροφία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ο κυβερνοεγκληματίας θα τσεπώσει τα χρήματα. Εναλλακτικά, η απάτη μπορεί να λάβει τη μορφή μιας κλήρωσης για υποτροφίες, η οποία θα απαιτεί από τον συμμετέχοντα να πληρώσει ένα «τέλος συμμετοχής», αλλά τελικά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.





4. Απάτες με προσφορά εργασίας



Στους νέους αρέσει να πηγαίνουν σε συναυλίες, να ταξιδεύουν, να αγοράζουν ακριβά παπούτσια και ρούχα, όμως δεν είναι εύκολο να τα καλύψουν όλα με το χαρτζιλίκι τους. Έτσι, συχνά αναζητούν αγγελίες για εργασία μερικής απασχόλησης.





Οι κυβερνοεγκληματίες το γνωρίζουν αυτό και δημιουργούν ψεύτικες θέσεις εργασίας που συνήθως ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Οι απατεώνες θα δημοσιεύσουν ψεύτικες προσφορές εργασίας και θα προσφέρουν συνήθως θέσεις που θα επιτρέπουν στους νέους να εργάζονται από το σπίτι και να κερδίζουν ένα καλό μισθό. Ωστόσο, ο απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν τα προσωπικά στοιχεία των στόχων τους που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες, όπως το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στα ονόματα των θυμάτων τους ή η χρήση της ταυτότητας τους για την πλαστογράφηση εγγράφων.





5. Απάτες με δόλωμα τη σχέση (Catfishing)



Όπως με πολλά άλλα πράγματα στην ψηφιακή εποχή, ακόμη και η αναζήτηση μιας σχέσης έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο και έτσι οι online πλατφόρμες γνωριμιών έχουν γίνει στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες. Αυτοί οι απατεώνες, ωστόσο, δεν καραδοκούν μόνο σε ιστοσελίδες γνωριμιών - συχνά ψάχνουν στα κοινωνικά μέσα για να εντοπίσουν τα θύματα τους και επικοινωνούν μαζί τους μέσω ιδιωτικών μηνυμάτων.





Για να προσελκύσουν το θύμα τους, οι κυβερνοεγκληματίες συχνά προσποιούνται ότι είναι κάποιο άλλο άτομο. Οι απατεώνες θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να ξεγελάσουν το θύμα τους για να αποσπάσουν χρήματα. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνοεγκληματίες επιλέγουν αποτρόπαιες τακτικές, όπως χειραγώγηση των θυμάτων τους για να μοιραστούν γυμνές φωτογραφίες και, στη συνέχεια, να τους εκβιάσουν για να πληρώσουν χρήματα, απειλώντας να δημοσιεύσουν τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες εάν δεν πληρώσουν.





Πώς να προστατευτείτε



Ενώ οι online απάτες με θύματα τους έφηβους έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν τρόποι για να προστατευθούν ή να τους βοηθήσετε να προστατευτούν από αυτές:



• Εάν είστε έφηβος και εντοπίσετε σε μια προσφορά εργασίας που ακούγεται δελεαστική αλλά έχετε τις αμφιβολίες σας κάντε μια γρήγορη αναζήτηση στο internet για την εταιρεία για να δείτε εάν υπάρχει κάτι ύποπτο. Επίσης, να θυμάστε ότι μόνο μετά την πρόσληψή σας θα δίνετε τα προσωπικά στοιχεία για σκοπούς μισθοδοσίας.



• Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των υποτροφιών. Εάν ψάχνετε για υποτροφίες, κάντε μια αναζήτηση στο internet ή επικοινωνήστε και απευθείας με τα γραφεία τους προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός που προσφέρει την υποτροφία είναι νόμιμος. Και ποτέ μην πληρώνετε χρήματα για «συμμετοχή» ή «προκαταβολή».



• Ένας από τους χρυσούς κανόνες του Διαδικτύου είναι «αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε μάλλον δεν είναι». Επομένως, αν εντοπίσετε ένα ζευγάρι ακριβών παπουτσιών περιορισμένης έκδοσης σε πολύ χαμηλές τιμές, τότε σίγουρα πρόκειται για απάτη. Εάν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε, κάντε μια έρευνα για την εταιρία που τα πουλάει για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι το ύποπτο.



• Εάν λάβετε ένα μήνυμα από κάποιον που δε γνωρίζετε, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ειδικά εάν περιέχει μια αμφίβολη προσφορά ή ένα link. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη μέθοδος είναι να αγνοήσετε το μήνυμα. Επίσης, ποτέ δεν κλικάρουμε σε link που λάβαμε από κάποιον που δεν γνωρίζουμε.



• Εάν ένας άγνωστος προσπαθεί να σας προσεγγίσει και εάν, αφού ανταλλάξετε μερικά μηνύματα, αρχίσει να λέει ότι σας έχει ερωτευτεί παράφορα, τότε αυτό θα πρέπει να σας χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Ευτυχώς, εάν κάτι σας φανεί ύποπτο, υπάρχει τρόπος για να ελέγξετε εάν οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές, καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Images για να κάνετε αντίστροφη αναζήτηση της φωτογραφίας και να δείτε εάν η φωτογραφία ανήκει σε κάποιον άλλον.

It's not hard to scam young people. They tend to be inexperienced, have trusting natures, and often want to fit in—making them ripe pickings for fraudsters and scam artists, who know just how to take advantage of teens.

Here are eight of the more common scams that target teenagers. Given that kids virtually live and interact online, it's no surprise that the internet is the optimal environment for many of them.

KEY TAKEAWAYSScams that target teenagers abound, especially in their favorite habitat—the internet.Fraudsters use social media to trick teens into providing personal information, which can be used for identity theft.Many scams take the form of ads and auctions, promising luxury goods for amazingly cheap prices—goods that never arrive.Other scams involve contests, scholarships, or employment offers that require the teen to pay some sort of fee or deposit.Yet another trick is to lure teens with "free" services for cell phones that actually incur a monthly charge.1. Social Media Scams

Social media plays a big role in many teens' lives, which can leave an open door for fraudsters. A common scam to which teens may fall victim involves taking an online survey that pops up in their feed. The problem: They have to provide personal information to complete the survey. Scammers can use this information to access the teen's account, which may include credit card details, or for identity theft.1

2. Inexpensive Luxury Goods

Have you ever seen ads online for the latest iPhone, "It" handbag, just-walked-the-red-carpet designer gown, or state-of-the-art headphones being sold at just a fraction of the retail price? Many of these advertisements are simply scams aimed at unsuspecting individuals who are looking for a good deal. However, these scams don't only exist online. Teens can be approached with too-good-to-be-true offers just about anywhere.1

Sadly, in many cases, these cheap goods don't even exist. After these teens hand over their money, they never receive the promised merchandise. Or, at best, it'll be an obviously cheap imitation or shoddily-made counterfeit.1

Teens are often so embarrassed about being duped that they won't tell their parents or the authorities, so many of these scams are unreported.

3. Identity Theft

The naivety of youth often makes it easier for would-be identity thieves to phish for information, as adolescents don't even realize that they're handing over personal data that can be used for identity theft. Many of these scams operate online, making use of emails or pop-up windows that ask for verification of addresses, phone numbers, passwords, Social Security numbers, or bank or credit card account numbers.2

Other versions of this scam include false employment opportunities and false credit card applications—both of which require the reporting of financial information and personal details.2

4. Contests

Some scammers run contests, with the aim being to gather entry money or personal information as a means of identity theft. Another variation exists in the form of literature or art competitions, in which creative young people can submit their work in the hopes of winning a prize or having their work published. 3

Of course, the teen applicant wins—and is then asked to pay a sum of money for the work to actually be published or displayed. Or, the teen is required to send money with the opportunity to win an even larger prize.3

5. Financial Scams

Financial scams operate in many different ways. Although these scams don't necessarily target teens, they may be more likely to fall victim to them. It generally starts when they receive an email or text or see an advertisement on social media with an offer to invest in a great opportunity with huge payouts (often known as a Ponzi scheme). Or, they are offered a quick and easy way to make money by recruiting others—a pyramid scheme.1 3

The average number of hours teenagers spend online each day, according to the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.4

6. Scholarships and Grants

Many young people are worried about financing their higher education, and this may cause them to fall victim to scams surrounding false scholarships or grants. These offers can be attempts to steal personal information from students who may be looking for financial aid. Other scams focus on charging money for information on potential scholarships that may or may not actually exist.1

Another variety targets young college students who have accrued debt from legitimate student loans. These older teens may be approached by people who offer to help eliminate student debt in exchange for a small fee. Once the fee is paid, the fraudster disappears without, of course, altering the student's debt at all.1

7. Online Auctions

Auction scams have been found to target unsuspecting teens in various ways. One scam involves an auction that the teen wins for an item that doesn't exist or never arrives—even though the teen has paid for it. 3

Alternatively, when an unsuspecting teen is encouraged to auction off possessions, the scam artist (the "auction house rep") requires the teen to send in the item in advance, before the buyer's payment arrives or even before bids are placed. Of course, the funds never arrive or the auction never happens, and the rep disappears.3

8. Cell Phone "Freebies"

Many teens carry around their cell phones wherever they go, creating a vehicle for potential fraud. Knowing how kids love to personalize their gadgetry, some companies target teens for "free" new ringtones and wallpaper images that arrive on a regular basis. However, what they don't advertise—or at least, make clear—is that this service comes with a hefty fee that'll be added to the phone bill each month. Many of these fees appear on the phone bill with ambiguous terms making it difficult for consumers—be it the kids or their parents—to decipher what they're paying for.5

The Bottom Line

It's an old but eternally important life lesson: If anything looks too good to be true, it probably is. If you're a parent, take the time to discuss with your teen(s) the types of information that scammers are looking for and emphasize the need for security, privacy, and caution in sharing data. And make your children aware of any common frauds out there—especially on the internet.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.