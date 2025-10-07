2025-10-07 07:03:44
Φωτογραφία για Η Airtel Africa δοκιμάζει με επιτυχία το δορυφορικό internet σε κινούμενο τρένο στην υποσαχάρια Αφρική
Οι επιτυχημένες δοκιμές απέδειξαν ότι το αδιάλειπτο internet υψηλής ταχύτητας μπορεί πλέον να παρέχεται σε 669 χιλιόμετρα δασώδους, απομακρυσμένου εδάφους, όπου δεν φτάνουν οι παραδοσιακοί πύργοι κινητής τηλεφωνίας και οι οπτικές ίνες.techafricanews.comΣε μια ιστορική ανακάλυψη για τη συνδεσιμότητα των αφρικανικών σιδηροδρόμων, η Airtel Africa δοκίμασε με επιτυχία δορυφορικό internet σε ένα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η υγεία, όπως και η αρρώστια ξεκινούν από μέσα μας!
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Σούμι της Ουκρανίας - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες
Ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στο Σούμι της Ουκρανίας - Ένας νεκρός και 30 τραυματίες
"Το τρένο φεύγει στις οκτώ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο
Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η λίστα των υποψηφίων για τον εθνικό τελικό μεγαλώνει
Eurovision 2026: Η λίστα των υποψηφίων για τον εθνικό τελικό μεγαλώνει
Προαστιακός: Απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Δεν έφτιαξαν φρεάτια και οι στάσεις έγιναν… λίμνες
Προαστιακός: Απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Δεν έφτιαξαν φρεάτια και οι στάσεις έγιναν… λίμνες
Αγνοείται διαστημόπλοιο Juno της NASA που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Δία- Σιγή από τη NASA
Αγνοείται διαστημόπλοιο Juno της NASA που ήταν σε τροχιά γύρω από τον Δία- Σιγή από τη NASA
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571: Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός… Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571: Τρία δημοτικά τραγούδια για το γεγονός… Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους
Θανατηφόρο «σέρφινγκ στο μετρό» της Νέας Υόρκης. Δύο κορίτσια έχασαν τη ζωή τους