Το 2024, το 70,9% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μία συσκευή συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με το euronews, είναι η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις Κάτω Χώρες (94,8%), ακολουθούμενες από την Ιρλανδία (90,6%) και τη Δανία (87,0%). Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (46,1%), τη Βουλγαρία (50,8%) και τη Ρουμανία (56,6%).

Οι πιο δημοφιλείς συσκευές με ίντερνετ

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συσκευή Internet of Things (IoT) ήταν οι τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο, με το 57,9% των πολιτών να τις χρησιμοποιούν.

Ακολουθούν οι έξυπνες φορητές συσκευές, όπως τα έξυπνα ρολόγια και τα fitness trackers, που χρησιμοποιήθηκαν από το 29,9% των ατόμων.

Επιπλέον, περίπου ένα πέμπτο των πολιτών ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε κονσόλες παιχνιδιών και οικιακά ηχοσυστήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, ενώ το 16,0% χρησιμοποίησε έναν εικονικό βοηθό μέσω έξυπνου ηχείου.

Οι συσκευές οικιακού αυτοματισμού ήταν λιγότερο διαδεδομένες.

Το 14,2% των πολιτών χρησιμοποίησε ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το 12,8% χρησιμοποιούσε έξυπνες οικιακές συσκευές, ενώ το 11,8% χρησιμοποίησε έξυπνα συστήματα ασφάλειας. Τέλος, το 10,5% χρησιμοποίησε αυτοκίνητο με ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση, το 7,9% συσκευές IoT για την υγεία και μόλις το 2,3% διαδικτυακά παιχνίδια.

Χρήση ανά ηλικιακή ομάδα

Η χρήση συσκευών συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο διαφέρει σημαντικά ανά ηλικία.

Οι νεότεροι, ηλικίας 16–24 ετών, που μεγάλωσαν στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης: το 84% χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία συσκευή IoT, ενώ μόνο το 45% των ατόμων 65–74 ετών κάνει το ίδιο.

Στην κατηγορία ψυχαγωγίας, η νεότερη ηλικιακή ομάδα ξεχωρίζει: το 67% χρησιμοποιεί τηλεοράσεις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, το 40% φορητές συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών, ενώ τα έξυπνα ηχεία και οι εικονικοί βοηθοί χρησιμοποιούνται από 26% και 23% αντίστοιχα.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν καθαρά ότι η εξοικείωση με την τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στη συχνότητα χρήσης συσκευών IoT.

Η εικόνα που προκύπτει από αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζει τόσο την αυξανόμενη σημασία των συνδεδεμένων συσκευών στην καθημερινή ζωή όσο και τις διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων και χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.