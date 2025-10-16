Πάνω από 200.000 οδηγοί ενημερώνονταν για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη μέσα από τρεις διαδικτυακές κοινότητες που λειτουργούσαν δύο άνδρες ηλικίας 29 και 55 ετών.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, 29 και 55 ετών, που λειτουργούσαν τρεις παράνομες διαδικτυακές κοινότητες, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία τις πρωινές ώρες της Τρίτης 14 Οκτωβρίου. Στις κοινότητες αυτές, χιλιάδες μέλη ενημερώνονταν καθ’ όλο το 24ωρο για ελέγχους, κυρίως σε εθνικές οδούς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Μπήκαν χειροπέδες σε έναν 29χρονο και έναν 55χρονο

Η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει ότι είχε προηγηθεί ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων

. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη τριών κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 201.000 μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της Τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από 173.000 μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα δύο κοινότητες, με περίπου 28.000 μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.