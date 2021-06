sidirodromikanea

Η αυστριακή πόλη Γκρατς υποδέχεται το πρώτο της τρένο από την Κίνα σήμερα. Ένα φορτωμένο τρένο με 41 εμπορευματοκιβώτια 40 ποδιών γεμάτα με καταναλωτικά αντικείμενα από το Suzhou εισήλθε στο Cargo Center Graz στο Werndorf πριν από λίγες ώρες, όπου το καλωσόρισε ο χειριστής του τρένου Rail Cargo Group.Της Majorie van LeijenΤο τρένο είναι γεμάτο με τυπικά προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αποχυμωτές, γυάλινα μπολ, σετ καλαθιών πλυντηρίων, ποτήρια και μπλουζάκια. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα της αυξανόμενης δημοτικότητας των ηλεκτρονικών μεταφορών στο New Silk Road. Αν και αυτό ήταν μια εφάπαξ αναχώρηση, περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται στο σχεδιασμό, δήλωσε ο Όμιλος Rail Cargo (RCG) με έδρα την Αυστρία.Κάθε μέρα ένα άλλο τρένοΗ RCG έχει ήδη δει πολλές αφίξεις και αναχωρήσεις τρένων στο New Silk Road, αλλά αυτό είναι το πρώτο τρένο που υποδέχεται στο Γκρατς. Μαζί με τον διευθυντή του Cargo Center Graz, Christian Steindl, ο διευθυντής πωλήσεων της RCG Thomas Kargl καλωσόρισε το τρένο αυτοπροσώπως.Το 2020, η RCG μετέφερε περίπου 70.000 TEU στο New Silk Road. Αυτό υπερδιπλασιάζει τους όγκους που μεταφέρθηκαν το 2019. Η θυγατρική της ÖBB αύξησε τον αριθμό των εμπορευματικών τρένων σε 700 πέρυσι. Πρακτικά, ένα τρένο RCG ταξιδεύει προς κάθε κατεύθυνση στο New Silk Road κάθε μέρα, σημείωσε.Αυστρία ΓκρατςΤο Graz είναι ένας σημαντικός προορισμός στο δίκτυο TransFER. Βρίσκεται μεταξύ Μάριμπορ και Ουέλς και συνδέεται με σημαντικούς κόμβους όπως η Βιέννη και το ιταλικό λιμάνι της Τεργέστης.railfreight.com/railfreight/2021/06/21/first-china-train-arrives-in-austrian-city-of-graz/Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης