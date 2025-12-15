2025-12-15 17:16:50
Φωτογραφία για Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα καθορίζει την πρόοδο, η Κίνα κάνει τολμηρά βήματα προς τον μετασχηματισμό του μέλλοντος των μεταφορών.Το T-Flight , ένα τρένο αιχμής μαγνητικής αιώρησης (maglev), υπόσχεται να πετάει με ταχύτητες έως και 965 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας δραστικά τα εμπορικά αεροσκάφη. Αυτό το θαύμα υψηλής ταχύτητας θα μπορούσε τελικά να μειώσει τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ των μεγάλων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αρνητικό ρεκόρ συμμετοχών στη Eurovision 2026 – Μόλις 35 χώρες θα δώσουν το “παρών” στη Βιέννη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αρνητικό ρεκόρ συμμετοχών στη Eurovision 2026 – Μόλις 35 χώρες θα δώσουν το “παρών” στη Βιέννη
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
Καζακστάν: Μαζική δηλητηρίαση κατά την διάρκεια γυρισμάτων ενός έργου σε τρένο στο Αλμάτι.
Καζακστάν: Μαζική δηλητηρίαση κατά την διάρκεια γυρισμάτων ενός έργου σε τρένο στο Αλμάτι.
Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας: μια νυχτερινή εμπειρία με τρένο στη Νορβηγία
Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας: μια νυχτερινή εμπειρία με τρένο στη Νορβηγία
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Εκλογές ΟΣΕ: Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Τσικαλάκη από την ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών
Εκλογές ΟΣΕ: Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Τσικαλάκη από την ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών
Το «Φως στο Τούνελ» στην κορφή με δυνατά ποσοστά
Το «Φως στο Τούνελ» στην κορφή με δυνατά ποσοστά
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο