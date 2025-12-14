2025-12-14 08:15:14
Φωτογραφία για «Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ηλείας για την ένταξη του Νομού στον εθνικό σιδηροδρομικό σχεδιασμόΤην άμεση ένταξη της Ηλείας στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τις μεταφορές ζητά το Επιμελητήριο Ηλείας, με επιστολή που απέστειλε προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.iliaenimerosi.grΗ παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ανάπτυξη sidirodromikanea
