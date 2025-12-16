2025-12-16 16:06:57
Φωτογραφία για Πλάνα από το νέο τρένο της Ιαπωνίας που κινείται με ταχύτητα 480 χλμ/ώρα αφήνει άφωνους τους θεατές
Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που το νέο τρένο της Ιαπωνίας, που τροφοδοτείται από μαγνητική αιώρηση (maglev), πέταξε δίπλα από θεατές και δημοσιογράφους με ταχύτητα πάνω από 480 χλμ/ώρα.supercarblondie.comΗ αύξηση της ταχύτητας των τρένων αποτελεί στόχο που επιδιώκουν οι χώρες από τότε που κατασκευάστηκε ο πρώτος πραγματικός σιδηρόδρομος στον κόσμο το 1825.Στην Ιαπωνία, τα τρένα maglev θα μπορούσαν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion
ΜΜΜ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο και ποιοι μετακινούνται δωρεάν
ΜΜΜ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο και ποιοι μετακινούνται δωρεάν
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ