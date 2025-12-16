2025-12-16 09:55:43

(Φωτογραφία: HŽPP)Η Κροατία σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο στις βιώσιμες μεταφορές με την εισαγωγή του πρώτου επιβατικού τρένου με μπαταρία σε τακτική υπηρεσία στο Σπλιτ.croatiaweek.comΑπό χθες, 15 Δεκεμβρίου 2025, το νέο τρένο με μπαταρία λειτουργεί στη διαδρομή Σπλιτ – Κάστελ Στάρι – Σπλιτ, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του προαστιακού σιδηροδρόμου στην μητροπολιτική περιοχή του Σπλιτ, ανακοίνωσε η sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ