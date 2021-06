Τεράστια σύγχυση έχει προκληθεί με τις απαιτήσεις συστήματος των Windows 11, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με αυτές των προηγούμενων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος της Microsoft.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει αρχικά, η επίσημη ιστοσελίδα της Microsoft ανέφερε πως χρειάζεται απλά επεξεργαστής 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερος με 2 ή περισσότερους πυρήνες και συμβατός με 64-bit. Επομένως, αν ο υπολογιστής σας δεν έχει συμβατό επεξεργαστή 64-bit δε θα μπορεί να τρέξει τα Windows 11 και έτσι θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τα Windows 10.

Δεν υποστηρίζονται ακόμη και υπολογιστές τετραετίας!

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει και άλλος ένας πολύ σημαντικός περιορισμός που αφήνει έξω ακόμη και υπολογιστές τετραετίας. Σύμφωνα με αναλυτικότερη ανάρτηση της Microsoft, για να εγκατασταθούν τα Windows 11 απαιτείται TPM 2.0.

Αυτό σημαίνει πως θεωρητικά δεν υποστηρίζονται Intel επεξεργαστές 7ης γενιάς ή παλιότεροι. Στην AMD πλευρά φαίνεται πως δεν υποστηρίζεται κανένας επεξεργαστής πριν τους Ryzen 2ης γενιάς.

Για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας είναι συμβατός, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήστε την επίσημη εφαρμογή ελέγχου.

Το ίδιο αποφασίσαμε να κάνουμε και εμείς. Χρησιμοποιώντας το επίσημο εργαλείο της Microsoft πραγματοποιήσαμε τον ίδιο έλεγχο και σε έναν υπολογιστή που είναι εξοπλισμένος με AMD Ryzen 7 1700X. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2017, πράγμα που σημαίνει πως μετρά περίπου 4 χρόνια στην αγορά, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται στις επίσημες προδιαγραφές σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επίσημου εργαλείου ελέγχου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμη και το $3.500 Surface Studio 2 της ίδιας της Microsoft δε θα υποστηρίζει την αναβάθμιση σε Windows 11!

Η κριτική από την κοινότητα είναι σφοδρή, την ίδια ώρα που η Apple με το νέο macOS Monterey, μπορεί να υποστηρίζει ακόμα και Mac Pro μοντέλα του 2013.

Αντικρουόμενες πληροφορίες ακόμη και από την ίδια τη Microsoft

Η σύγχυση κορυφώθηκε από την ίδια την εταιρία, αφού για μια στιγμή η ιστοσελίδα της έγραφε πως απαιτείται μόλις TPM 1.2 και μετά από λίγες ώρες η σελίδα άλλαξε ξανά για να αναφέρει πως χρειάζεται TPM 2.0.

Από την άλλη, το επίσημο εργαλείο φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα έγκυρο. Ψάχνοντας το BIOS της μητρικής του προαναφερθέντος συστήματος, ανακαλύψαμε την επιλογή για ενεργοποίηση του TPM 2.0. Συγκεκριμένα, στα AMD συστήματα η fTPM επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο BIOS, ενώ αντίστοιχα η PTT πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στα Intel συστήματα. Πλέον η διαχείριση συσκευών αναγνωρίζει κανονικά ένα TPM 2.0 module απλά με ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.

Αυτό σημαίνει πως ακόμα και συστήματα που φαινομενικά δεν είναι συμβατά…μάλλον είναι. Η Microsoft δεν έχει πάρει ακόμη ξεκάθαρη θέση σχετικά με το όλο ζήτημα, αλλά υποσχέθηκε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Υπάρχει λύση ακόμα και για παλιούς υπολογιστές

Ακόμα και στα συστήματα με πολύ παλιούς επεξεργαστές, υπάρχει ενδεχομένως και μια τελευταία λύση. Συγκεκριμένα, πολλές μητρικές προσφέρουν δυνατότητα εγκατάστασης ξεχωριστού TPM module. Κανονικά το κόστος τους ανέρχεται περίπου στα 30€, αλλά με τη σύγχυση που έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες, οι scalpers έχουν ανεβάσει τις τιμές μέχρι και στα 99€! Για την ώρα σας προτείνουμε να κάνετε υπομονή, μέχρι να καθαρίσει κάπως το τοπίο.

Τι είναι το TPM;

Σε αυτό το σημείο εύλογα θα αναρωτιέστε τι είναι άραγε αυτό το TPM που χρειάζονται απαραίτητα τα Windows 11.

To Trusted Platform Modules (TPM) είναι ένα chip που είτε είναι ενσωματωμένο στην motherboard του υπολογιστή ή συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά στον CPU. Ο σκοπός του είναι να προστατεύει τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα διαπιστευτήρια του χρήστη (κωδικοί κ.ο.κ) και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες πίσω από ένα hardware τείχος προστασίας, έτσι ώστε να γίνεται πολύ δυσκολότερο κάποιο malware ή επιτιθέμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση ή να αλλοιώσουν τα αρχεία σας.

Με λίγα λόγια έχει να κάνει με την ασφάλεια. Αντί για απλή software προστασία, τα Windows 11 αξιοποιώντας τα TPM chips θα προσφέρει και hardware επιπέδου ασφάλεια για την κωδικοποίηση δίσκων με χαρακτηριστικά όπως το BitLocker ή για να αποτρέψουν επιθέσεις τύπου ‘λεξικού’.

Η Microsoft προειδοποιεί εδώ και μήνες πως οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί δραματικά τελευταία, με το 83% των επιχειρήσεων να έχουν δεχθεί firmware attacks. Πρόσφατα η εταιρία έχει πέσει θύμα καθόλου κολακευτικών και τεράστιας κλίμακας hacks, όπως το SolarWinds και το Hafnium που ξεγύμνωσε αμέτρητους Microsoft Exchange Servers.

Με την επιβολή χρήσης των TPM chips, πιο σύγχρονων επεξεργαστών και τεχνολογιών όπως το Secure Boot και άλλες software δικλείδες ασφαλείας, η Microsoft ευελπιστεί να μειώσει σημαντικά τις επιτυχημένες επιθέσεις.

Microsoft has officially unveiled its new operating system, Windows 11, and a lot of our questions got their answer.

Besides multiple design changes, the new OS also comes with some very interesting under-the-hood improvements meant to significantly improve the entire experience.

Starting with the new Start Menu and the redesigned Edge, to the optimization for touch-based devices, all of these visual enhancements have to be supported by the right hardware.

Interestingly enough, you can find out if your PC is Windows-11 ready as soon as next week, with the release of the first Windows 11 Insider Preview build.

The first step is to find out if your device meets the minimum requirements for Windows 11.

Microsoft’s PC Health Check app might not work properly

To do that, Microsoft recommends the PC Health Check app, but it seems that there are a couple of uncertainties regarding the confirmation process.

Mainly, a lot of users are having problems confirming their device because of TPM 2.0. TPM 2.0 is the newest version of the Trusted Platform Module specification.

It is completely separated from the BIOS or the OS, non-upgradeable or updatable in most cases, and without the possibility of being changed or modified. Some users have problems even though both TPM and secure boot are enabled.

Also, TPM is usually responsible for hardware authentication and other security-related tasks, but it’s not backward compatible and this could lead to a big problem for many users.

Many users who have fairly new devices are complaining about this problem but for now, you can try to fix it with our detailed guide.

TPM 2.0 is a real problem even for users with new devices

And this isn’t a PC/laptop-specific problem, either. A couple of Surface users are trying, without success, to get their devices through the Health Check tool, but the result is the same.

If you have an older device, you might not be able to upgrade to Windows 11

If this is happening to users with newer devices, what’s the course of action for those who have a 4+ years PC? This is a question for Microsoft to which will surely find an answer sooner or later.

There are already some workarounds in making, but nothing that will 100% get you through the process.

Keep in mind that it’s also possible that your PC doesn’t have a TPM chip. In this case, you can buy one separately, but to install it, you’ll have to go through your motherboard’s manual, but it’s a complicated process.

For now, if you have an older device, your best bet is to hope that Microsoft drops the minimum requirements or continue to run Windows 10, as Microsoft will support it until 2025.

Have you bumped into this problem with your device? Tell us more about your experience in the comments section below.

