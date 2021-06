Ο παγκόσμιος πόλεμος εναντίον των κυρίαρχων τεχνολογικών κολοσσών έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Τώρα όμως επιταχύνεται και συντονίζεται σε πολλά γεωγραφικά μήκη και πλάτη και προπαντός στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ιδιαιτέρως μετά και τις χθεσινές εξελίξεις στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η επιτροπή Ανταγωνισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες καινούργια και επιθετική νομοθεσία που στοχεύει ευθέως κατά της δεσπόζουσας θέσης που έχουν στην παγκόσμια αγορά οι τεχνολογικοί κολοσσοί Amazon, Alphabet –μητρική της Google–, Facebook και Apple.

Σύμφωνα, βέβαια, με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, οι επισταμένες πιέσεις που άσκησαν παρασκηνιακά οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καθυστέρησαν τις σχετικές εργασίες της επιτροπής και δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την επικείμενη μάχη επί του θέματος στη Γερουσία. Κεντρικό στοιχείο της νέας νομοθεσίας είναι ότι θα απαγορεύει στους τεχνολογικούς κολοσσούς μια σειρά από κινήσεις με τις οποίες ευνοούν τα δικά τους προϊόντα ή τις δικές τους υπηρεσίες στις πλατφόρμες τους ή θέτουν σε μειονεκτική θέση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους

. Παράλληλα διευρύνει τις εξουσίες της ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου ώστε να θέτει εφεξής τις προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Το σχετικό νομοσχέδιο πρέπει βέβαια να ψηφιστεί από το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ασαφές ακόμη το χρονοδιάγραμμα για την τελική ψηφοφορία. Και μολονότι υπήρξαν διαρροές τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, που προέβαλαν κάποιους προβληματισμούς, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα δυσκολεύουν στην υπερδύναμη τόσο για την Google όσο και για τη Facebook.

Παράλληλα, όμως, η Ε.Ε. αλλά και η Βρετανία ανακοίνωσαν προ ημερών την έναρξη νέων ερευνών κατά της Apple και της Google για μονοπωλιακή συμπεριφορά, ενώ τελευταία έχει προσχωρήσει και η Ινδία στην ομάδα των χωρών που τους ασκούν πιέσεις. Οπως, άλλωστε, επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο CNN, είναι σε εξέλιξη στις αίθουσες των δικαστηρίων διαφόρων ειδών αγωγές κατά των τεχνολογικών κολοσσών, από την έκβαση των οποίων θα κριθεί και πόσο αποτελεσματική είναι η υφιστάμενη αμερικανική νομοθεσία κατά της μονοπωλιακής συμπεριφοράς. Μιλώντας στο CNN ο Νίκολας Χίετ, αναλυτής στη Hargreaves Lansdown, τόνισε πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί διατρέχουν κατηγορηματικά μεγαλύτερο κίνδυνο τώρα και οι εξελίξεις «μάλλον θα περιορίσουν σε κάποιον βαθμό το τι θα μπορούν να κάνουν οι μετοχές τους». Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας κινούνται παρασκηνιακά ασκώντας πιέσεις κατά της θέσπισης της σχετικής νομοθεσίας στις ΗΠΑ, καθώς αν τεθεί σε εφαρμογή θα μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούν. Η Amazon, για παράδειγμα, θα κληθεί να επιλέξει αν θα λειτουργεί μια αγορά για άλλες επιχειρήσεις λιανικής ή θα προτιμήσει να επιστρέψει στην εποχή που μόνον εκείνη πουλούσε προϊόντα στην πλατφόρμα της. Η Google ενδέχεται να κληθεί από το δικαστήριο να εκποιήσει είτε το YouTube είτε τμήματα των διαφημιστικών της δραστηριοτήτων. Και ο κολοσσός του λογισμικού, η Apple, ίσως αναγκαστεί να αλλάξει την πολιτική της έναντι των εταιρειών που εκπονούν τις εφαρμογές.

Αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι έτσι κι αλλιώς η μόνη χώρα που ασκεί πιέσεις στους τιτάνες της τεχνολογίας. Η ρυθμιστική αρχή Ανταγωνισμού στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες σχετικές με τη δεσπόζουσα θέση των Apple και Google στα λειτουργικά συστήματα των κινητών τηλεφώνων, στα καταστήματα εφαρμογών και στους browsers για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Στο μεταξύ, η Ε.Ε. έχει εγκαινιάσει έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητες της Google στη διαφήμιση. Στις αρχές Ιουνίου η αρχή Ανταγωνισμού της Γαλλίας επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 220 εκατ. ευρώ για «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης» στην αγορά της online διαφήμισης.

Και βέβαια οι τιτάνες της Silicon Valley έχουν εμπλακεί σε μάχες με τις ρυθμιστικές αρχές της Ινδίας. Επειτα από μια μεγάλη καθυστέρηση και μια παρατεταμένη αναμονή για την έγκριση των συστημάτων πληρωμών της στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, η εφαρμογή WhatsApp του Facebook υπέβαλε αγωγή κατά της κυβέρνησης της Ινδίας και των νέων κανόνων που αυτή θέσπισε και της επιβάλλουν περιορισμούς, μεταξύ άλλων και στην κρυπτογράφηση. Οπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα, φαίνεται πως το Facebook τουλάχιστον δεν θα μπορεί πλέον να εξαγοράζει μικρότερους ανταγωνιστές του, όπως έκανε, για παράδειγμα, με το Instagram το 2012. Οπως τόνισε ο Νίκολας Χίετ, ορισμένες από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μάλλον θα υποστούν πολύ μεγαλύτερες πιέσεις από τις ρυθμιστικές αρχές σε σύγκριση με άλλες. Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις έρχονται, άλλωστε, σε μια στιγμή που μερίδα των επενδυτών επιλέγει να αποσύρει τα κεφάλαιά του από τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών και να τα τοποθετήσει σε μετοχές τις οποίες θεωρεί υποτιμημένες εξαιτίας της πανδημίας. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Regulatory pressure is mounting against tech companies across the EU and US

This story was delivered to Business Insider Intelligence "Digital Media Briefing" subscribers hours before appearing on Business Insider. To be the first to know, please click here.

Regulatory pressure is mounting against tech companies across the EU and US, on several key fronts, according to several recent news reports.

Business Insider Intelligence

The growing push by governments to both further regulate tech giants and more strictly enforce existing regulations could significantly dampen the companies' ability to make money from extracting user data and using it to target ads. In line with our first prediction for the industry in 2019, we expect proposed regulation from all angles to ramp up as the year progresses, with the EU leading the way.

Regulatory pressures are recently picking up in two key areas:

Data privacy:GDPR. Google has been fined $57 million by French data regulator CNIL for violating the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR), passed last May, in what's now the biggest fine levied under the rule, according to Business Insider. The previous record for a GDPR fine was about $450,000. The fine comes for Google’s failures of transparency and consent over how the company was monetizing user data. While the $57 million fine is a relatively minor nick for a company with ad revenue of about $29 billion in Q3 2018, the fine is a warning that could signal a bigger impact down the line. GDPR allows individuals — not just governments — to claim compensation for their rights being violated, which could intensify pressure on tech giants. Further, Google needs to fix the problem, or regulators can order them to stop transferring data out of the EU altogether — an outcome with catastrophic potential, as it would effectively raze the search giant's European business.2012 Facebook agreement. The Federal Trade Commission (FTC) has reportedly met to discuss imposing a record fine — bigger than the previous record of $22.5 million levied against Google — on Facebook related to Cambridge Analytica for violating a 2012 agreement where the company promised to protect the privacy of user data, according to The Washington Post. The government shutdown has somewhat hampered the agency’s work — including what had been this investigation into Facebook’s data handling — but the ongoing investigation signals a growing willingness by US agencies to enforce even old agreements based on new information.Taxes: The EU is reportedly closing in on a compromise on proposed regulation that would tax revenue earned by tech giants operating in European countries, with a deal expected between now and the end of March, according to recent comments by French finance minister Bruno Le Maire per Reuters. The proposal would tax tech companies 3% of ad revenues, and likely hit Facebook and Google hardest, as we’ve reported previously.

In the near term, enforcement is likely to amount to fines, rather than explicit restrictions on ability to collect data. While fines and taxes have been relatively limited in size, they could significantly escalate as government agencies — and potentially even individuals — raise more violation claims.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.