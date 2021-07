Πρόσφατα η Barking Well Media ανακοίνωσε πως συμμετέχει ως συμπαραγωγός –χωρίς αναφορά στο ποσό– στη φιλόδοξη κινηματογραφική ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», που βασίζεται στο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το σχέδιο εντάχθηκε στις επιδοτήσεις του ΕΚΟΜΕ μέσω της εταιρείας Μπλοντ Οπτικοακουστικές Παραγωγές, που έχει αναλάβει ως εκτελεστής παραγωγός στην ταινία της Tanweer Productions. Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 3.640.413 ευρώ και το ποσό της επιχορήγησης φθάνει το 1.456.165,20 ευρώ. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, από την Tanweer, τα Χριστούγεννα του 2021, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Barking Well Media αυξήθηκε αρχικά κατά 2.204.000 ευρώ, με την καταβολή 2.137.880 ευρώ από την Koklonis Group of Companies Inc και 66.120 ευρώ από τον Νίκο Κοκλώνη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αύξηση, κατά 1.000.000 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 3.204.000 ευρώ, σύμφωνα με τις typologies

Πηγή: TVNEA.COM