2025-11-24 18:06:18
Φωτογραφία για Στο OPEN η νέα βάση του Κοκλώνη: Η Barking Well αλλάζει έδρα



 Ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται πως περνά σε μια νέα φάση συνεργασίας με το OPEN, καθώς η Barking Well Media ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του καναλιού. Η μετακόμιση αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν φτάσει μέχρι τη διαιτησία χωρίς να βρεθεί λύση.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης –και επιβεβαίωσε ο διευθυντής του OK! Νίκος Γεωργιάδης– η εταιρεία παραγωγής του Κοκλώνη θα μεταφερθεί πολύ σύντομα στο OPEN, κίνηση που όχι μόνο επιβεβαιώνει τις άριστες πλέον σχέσεις τους, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ήδη ο Κοκλώνης έχει ξεκινήσει να ενισχύει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού με νέες παραγωγές, ενώ αναμένονται κι άλλα φορμάτ που θα ανανεώσουν πλήρως την εικόνα του καναλιού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ελένη Τσολάκη και στην prime time του ΑΝΤ1
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Αποκαλύψεις πάνε στο «5X5» CELEBRITY
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Μηνιαίο “λουκέτο” από Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Το CSI: LAS VEGAS κάνει πρεμιέρα στο MAK TV σε πρώτη τηλεοπτική προβολή...
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
Το «Φως στο Τούνελ» παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης