





Ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται πως περνά σε μια νέα φάση συνεργασίας με το OPEN, καθώς η Barking Well Media ετοιμάζεται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του καναλιού. Η μετακόμιση αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν φτάσει μέχρι τη διαιτησία χωρίς να βρεθεί λύση.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης –και επιβεβαίωσε ο διευθυντής του OK! Νίκος Γεωργιάδης– η εταιρεία παραγωγής του Κοκλώνη θα μεταφερθεί πολύ σύντομα στο OPEN, κίνηση που όχι μόνο επιβεβαιώνει τις άριστες πλέον σχέσεις τους, αλλά συμβάλλει και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ήδη ο Κοκλώνης έχει ξεκινήσει να ενισχύει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού με νέες παραγωγές, ενώ αναμένονται κι άλλα φορμάτ που θα ανανεώσουν πλήρως την εικόνα του καναλιού.

