





«Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολίασε τη σύλληψη της γνωστής δημοσιογράφου, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορείται για εξύβριση και απειλές προς τους αστυνομικούς που τη σταμάτησαν για αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11). Το πρωί της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή “Πρωινό Σαββατοκύριακο”, ο παρουσιαστής επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο τα media επιλέγουν να «προστατεύουν» ορισμένα πρόσωπα όταν εμπλέκονται σε υποθέσεις, σε αντίθεση –όπως είπε– με άλλες περιπτώσεις, όπως του Βασίλη Μπισμπίκη.»

«Πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα, μία παρανομία μικρής ή μεγάλης μορφής, και την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Μπισμπίκης να “κρέμεται” στα περίπτερα ή “ο Κωστόπουλος δεν φοράει κράνος και τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια”. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφο, το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;», αναρωτήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος, με τον Νίκο Μισίρη να του επισημαίνει πως το όνομα της δημοσιογράφου έχει κυκλοφορήσει σε κάποιες ιστοσελίδες.

«Δεν με νοιάζει τι κάνουν στα sites, ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ρωτάω: οι δημοσιογράφοι δεν γράφονται; Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ; Έχω δικαίωμα; Το δικό μου γιατί να το πεις;», του απάντησε χαρακτηριστικά.

«Όχι, στην τηλεόραση δεν μπορείς. Θέλεις να πεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν “δίνουν” τους δημοσιογράφους;», παρατήρησε η Ελένη Τσολάκη.

«Διαβάζουμε άλλες φορές “ο γιος γνωστού επιχειρηματία”. Γράψε “ο κύριος τάδε”. Προσωπικά στοιχεία να μην δίνονται αλλά ο Μπισμπίκης “κρεμάστηκε” -δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα- παντού. Η κυρία αυτή; Εγώ θέλω ή κανένα όνομα να μη βγαίνει ή όλα. Το ονοματάκι θέλω να ακούσω», κατέληξε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην τοποθέτησή του.













Πηγή: tvnea.com