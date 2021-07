Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας, μίλησε στο tvnea.com για τα πρώτα του βήματα, τις καταγγελίες που έπληξαν τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και τα επόμενα του σχέδια.

Η σειρά «Πανθέοι» ήταν η πρώτη σας επαφή με την τηλεόραση. Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Ηταν το πρώτο μου γύρισμα.Τότε ήταν πολύ λίγα τα γραφεία παραγωγής ,εγώ δεν είχα κανένα γνωστό που θα μπορούσε να με βοηθήσει και πήγαινα από μόνος μου και έλεγα σας παρακαλώ να με δοκιμάσετε. Στον Αστέρα TV που ήταν η παραγωγή μου είπαν θα σε δοκιμάσουμε και με πήγαν στον Βασίλη Γεωργιάδη όπου έκανα μονο τρία επεισόδια και μου είπε ότι αν κάνει και άλλα πράγματα θα με πάρει σίγουρα όμως δυστυχώς πέθανε,δεν κατάφερα να κάνω κάτι άλλο μαζί του. Το «μπάμ» όμως έγινε στο Θέατρο της Δευτέρας όταν έπαιξα στο «Ένα μικρό λάθος», με έβαλε να παίξω ο διευθυντής της σχολής σε ένα πολυ μεγαλο ρολο στην τηλεόραση. Στην συνέχεια με πήραν δυο τηλεοπτικοί παραγωγοί και έπεξα στο «Τυχεροί και Άτυχοι» του Ξενόπουλου και στην «Μάχη των Πελαργών». Κάπως έτσι ξεκίνησα να παίζω δραματικούς ρόλους.

Η κωμωδία πότε ήρθε στην ζωή σας;

Σε μια παράσταση που έπαιζα στην Επίδαυρο ήταν βοηθός η Ελένη Μαβίλη και μου είπε ότι κακώς έπαιζα μόνο δραματικούς ρόλους και ότι έπρεπε να παίζω κωμωδίες. Με πήρε και με πήγε στον ANT1 εκεί μπήκα στο «Χάι Ρόκ» και η πορεία μου έγινε από δραματικός ηθοποιός ,κωμικός. Με στιγμάτησαν οι κωμικοί ρόλοι και πιο συγκεκριμένα το επεισόδιο που έκανα στο Κωνσταντίνου και Ελένης το οποίο με κυνηγάει μεχρι σήμερα. Περπατάω στον δρόμο και ακούω «ο Λάκης,ο Λάκης».

Ηθοποιός πως αποφασίσατε να γίνεται;

Το αποφάσισε η φύση (γέλια). Από τότε που είπα Μαμά Μπαμπά είπα θέλω να γίνω ηθοποίος,είμαι από τους ανθρώπους που είχα αποφασίσει πριν γεννηθώ .

Τον χειμώνα που μας πέρασε ήρθαν στο φώς γεγονότα που έζησαν συναδέλφοι σας. Εσείς πως βιώσατε αυτή την κατάσταση;

Για εμάς τους ηθοποιούς ήταν αρκετά οδηνηρή αυτή η κατάσταση γιατί οι άνθρωποι που έχουν καταγγελθεί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει, κάποιοι ήταν φίλοι και ντρέπομαι ειλικρινά για αυτό που συνέβη. Ούτε και εμείς που είμασταν ο περίγυρος είχαμε φανταστεί ότι αυτός ο κακός χαρακτήρας γιατί κακός χαρακτήρας υπήρχε, θα μπορούσε να είχε φτάσει σε τέτοιες πράξεις.

ακόμη και αν είσαι κολλητός φίλος. Τα θύματα δεν μιλούσαν τοσο καιρό και καλά έκαναν γιατί φοβόντουσαν για την δουλειά τους και την κατακραυγή . Γιατι πολλές φορές το θύμα αντί να το υπερασπίζονται το βρίζουν. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ οτι θα υπήρχαν βιασμοί και τέτοια ελεεινά πράγματα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ούτε εγώ.

H πανδημία τελικά έπαιξε σημαντικό ρόλο

Αν δεν είχε συμβεί ο κορονοιός νομίζω πως τίποτα δεν θα αποκαλυπτόταν γιατί έπαιξε ρόλο ο ψυχισμός των ανθρώπων, ότι κλειστήκαμε, ότι δεν υπήρχε δουλειά και ο καθένας δεν φοβόταν πλέον ,άρα λέει αυτό που του έχει συμβεί. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία για τα επόμενα χρόνια. Πιστέυω όμως επειδή οι άνθρωποι δεν αλλάζουν θα γινούν ξανά τέτοια πράγματα αλλά πολύ αργότερα.

Όταν ο Δημήτρης Λιγνάδης σας είπε «μέτριο» ηθοποιος. Πως νιώσατε;

Δεν με ενδιέφερε και δεν με άγγιξε καθόλου. Εγώ ξέρω πως είμαι ένας σημαντικός ηθοποιός που παίζει κάθε είδους θεάτρου. Με άγγιξε πολύ η αγάπη του κόσμου ,με ηρωποίησαν χωρίς να το επιδιώξω ,αισθάνθηκα μια μεγάλη αγκαλία από τον απλό κόσμο. Αισθάνομαι μια τέτοια αγάπη από όλους που αν δεν είχε συμβεί αυτό δεν θα υπήρχε η τόσο πολυ αγαπη,ήταν απλά μια συμπάθεια ως προς το πρόσωπο μου.

Θέατρο,Κηνηματογράφος, Τηλεόραση. Ένα έργο που έχετε παίξει και έχετε ξεχωρίσει από καθε κατηγορία.

Στο Θέατρο έχω δύο. Όταν έπαιξα την Κασάνδρα στον Αγαμέμνονα και πήγαμε σε διεθνή φεστιβάλ αλλά και το «Παγκάκι», τον μονόλογο που έχω κάνει και το έπαιξα τρία χρόνια. Ήταν η ιστορία ενός άστεγου και νομίζω πως με σημάδεψε αυτός ο ρόλος,είναι ο πιο συναισθηματικός ρόλος και άγγιξε την ψυχή μου. Στον Κινηματογράφο, «Οι Απέναντι» του Γιώργου Μανουσόπουλου, ήταν ο πρώτος μου μεγάλος ρόλος και μου έδωσε πολλές δουλειά. Επίσης στην «Δεμμένη κοκκινη κλωστή» που γυρίστηκε στις Πρέσπες και ήταν από τα ωραιότερα κομμάτια της ζωής μου. Από την τηλεόραση θα ξεχωρίσω πάλι δυο, «Ο Πέτρος και τα κορίτσια του» και το «Χάι Ροκ» που ήταν κωμικοί ρόλοι. Στα δραματικά, τους «Ιερόσηλους» που υπάρχει μόνο στο Youtube και είχα γίνει πολύ γωστος σε νεαρή ηλικία.

Ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ζωή σας είναι και οι μεταγλωττίσεις

Τις μεταγλωττίσεις τις υπηρέτησα με πολύ μεγάλη αγάπη και δεν το θεώρησα ποτέ «δέυτερο». Μπήκε στην ζωή μου από πολύ νεαρή ηλικία ,από το «Μικρό σπίτι στο λιβάδη» ,είχα πάει σε ένα στούντιο για δοκιμαστικό, τους άρεσε τόσο πολύ η παιδική φωνή μου, που διατηρώ μέχρι και σήμερα (γέλια) και με κρατήσανε. Από εκεί ξεκίνησε μια μακράν πορεία στις μεταγλωττίσεις 40 ετών ,που έπαιξα πολύ σπουδαίους ρόλους. Μετά λόγω αυτού έγινα και καθηγητής σε σχολή για μεταγλωττίσεις . Ο Bugs Bunny είναι πολύ εμβληματική φωνή . Η μεταγλώττιση με βοήθησε γιατί ακόμη και στο θέατρο μπορώ να τοποθετώ αλλού την φωνή μου.

Μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας τι ειναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα;

To πόσο πολύ μας αγκάλιασε ο Ελλήνισμος όταν πηγαίναμε και παίζαμε στην Αυστραλία και την Αμερική. Ιδιαίτερα στον Καναδά όταν είχαμε πάει και κάναμε μια όπερα για τα παιδία, εκεί έριξα δάκρυ. Ηταν πολύ συγκινητικές στιγμές.

Υπάρχει μια τάση τα τελευταια χρόνια, όπου πολλά παιδιά που βγαίνουν από ριάλιτι παίζουν σε σειρες. Πως το βλέπετε αυτό;

Διαφωνώ απόλυτα. Η ευκολία με την οποία μπαίνει ο κόσμος με σκοπό να προλάβει από άλλους που κάνουν σπουδές ,με βρίσκει πολύ αντίθετο. Γιατί κάποιος που βγαίνει από αυτά τα ριάλιτι να παίρνει την δουλειά ενός άλλου ανθρώπου που σπουδασε ή σπουδάζει. Γι’αυτο δεν βλέπω κανένα ριάλιτι ,διαφωνώ εντελώς.

Σε κάποιο τηλεοπτικό show θα πηγαίνατε;

Ναι. Μου έχει γίνει πρόταση να πω στο “Just the two of us” που θα ξεκινήσει την νέα σεζόν. Αν προλάβω λόγω υποχρεώσεων που έχω, τότε θα πάω.

Έχετε κάποιο μότο ζωής;

Πιστέυω πως όλα στην ζωή είναι συγκυρίες. Άν όλοι οι ανθρωποι έχουμε αγάπη,αλληλεγγυή και αλληλοσεβασμό τότε έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα μας. Και όσο αφορά την κοινωνία αλλά και τους ξένους .Όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο.

Τι θα συμβουλέυαται κάποιον νέο που κάνει τώρα τα πρώτα του βήματα στον χώρο;

Οι νέοι πρέπει να συνεχίσουν μόνο εάν είναι αποφασισμένοι,αν το αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που έχουν διαλέξει και οτι θα πρέπει να περάσουν δια πυρός και σηδίρου από δύσκολες καταστάσεις .Δύσκολες οικονομικές καταστάσεις,μπορεί να μην έχουν δουλειά για αρκετό καιρό. Είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί,δεν είναι έυκολο να βρούμε όλοι δουλεία ταυτόχρονα γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Αν τα καταλάβουν αυτά και δεν πάνε μόνο για την δόξα και το φαίνεσθαι αλλά για το τι αισθανόμαστε οταν παίζουμε, μόνο τότε πρεπει να συνεχίσουν,αλλίως πρέπει να φύγουν.

