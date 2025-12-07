





Σε τροχιά δυναμικής επιστροφής φαίνεται πως βρίσκεται ο Σπύρος Παπαδόπουλος, καθώς το όνομά του συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα για μια νέα ρομαντική κομεντί. Δύο χρόνια μετά τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι», ο δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εξελίξεων, με τις πληροφορίες να τον θέλουν πολύ κοντά σε νέο πρωταγωνιστικό ρόλο για λογαριασμό της Silver Line Media.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life και της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, ο Παπαδόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή των δημιουργών για μια ιστορία που συνδυάζει χιούμορ, συναίσθημα και… κλασικά διλήμματα καρδιάς.

Το νέο project – Ένας συγγραφέας, ένα ταξίδι πίσω στο Ναύπλιο και ένα απρόσμενο ερωτικό τρίγωνο

Η νέα σειρά, η οποία ήδη συζητείται σε περισσότερα από ένα κανάλια, φέρει τη δημιουργική υπογραφή της ομάδας πίσω από το επιτυχημένο «Κάνε ότι κοιμάσαι». Αυτή τη φορά, όμως, το ύφος αλλάζει. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν συγγραφέα που, κουρασμένος από τη ζωή στην Αθήνα, επιστρέφει στο Ναύπλιο για να κάνει μια νέα αρχή.

Εκεί, τα πράγματα δεν αργούν να πάρουν απρόβλεπτη τροπή: η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται ξανά στη ζωή του, ενώ μια νεότερη γυναίκα έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες, δημιουργώντας ένα ερωτικό τρίγωνο με δόσεις χιούμορ, τρυφερότητας και ενδιαφέρουσες ανατροπές.

Σε ποιο κανάλι θα καταλήξει η σειρά;

Η ρομαντική κομεντί έχει ήδη περάσει από τα γραφεία της ΕΡΤ, η οποία έχει θετική προϊστορία συνεργασίας με τους δημιουργούς. Ωστόσο, και ιδιωτικά κανάλια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη συμφωνία.







Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα, με την Silver Line Media να στηρίζει το project στον Σπύρο Παπαδόπουλο και στην εμπειρία του.

Πηγή: tvnea.com