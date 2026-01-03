Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εμάς.

Η ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Ο.Ε. κλείνει 40 χρόνια συνεχούς πορείας.

Η εταιρεία μας, ξεκινώντας στις 3 Ιανουαρίου 1986, μπήκε στον χώρο των πρώτων υλών Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, με διανομές σε ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία του Νομού Πιερίας.



Με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συνεργατών και των πελατών μας, αλλά και με συνέπεια και σωστή εξυπηρέτηση, καταφέραμε να καταξιωθούμε και να κερδίσουμε ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς — όχι μόνο στη χονδρική, αλλά και στη λιανική, στην Πιερία και πέρα από αυτήν.

40 χρόνια δουλειάς, καθημερινής προσπάθειας, αγάπης για αυτό που κάνουμε και επιμονής, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.

Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε τυχαία.

Χτίστηκε βήμα-βήμα, με κόπο, υπομονή και – πάνω απ’ όλα – με ανθρώπους.

Με ανθρώπους που μας πίστεψαν, μας στήριξαν και πορεύτηκαν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια.

Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μας, που μας επέλεξαν ξανά και ξανά και έγιναν κομμάτι αυτής της διαδρομής.

Και φυσικά στους συνεργάτες μας, που στάθηκαν δίπλα μας με εμπιστοσύνη και σεβασμό.

Για εμάς, αυτά τα 40 χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός.



Είναι αναμνήσεις, εμπειρίες και σχέσεις ζωής. Είναι η καθημερινή προσπάθεια να γινόμαστε καλύτεροι και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα.

Κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία, δύναμη και όρεξη για συνέχεια.



Με τις ίδιες αξίες, την ίδια αγάπη και την ίδια διάθεση να εξελισσόμαστε.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε μέρος αυτής της ιστορίας.



Τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας.

Με εκτίμηση,



Πασχαλίδης Γιώργος – Πασχαλίδης Αβέρωφ

www.pasxalidisstore.gr

