Μήνυμα από επιχειρηματία φέρεται να δέχθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας γνωστοποίησε δημόσια ότι προχωρά σε μήνυση εις βάρος του. Την ύπαρξη και το περιεχόμενο της επικοινωνίας αποκάλυψε η Γιώτα Κηπουρού μέσα από το ρεπορτάζ της, ρίχνοντας φως σε μια άγνωστη πτυχή της υπόθεσης.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετιζόταν με οικονομική εκκρεμότητα και είχε αποσταλεί από άτομο του στενού οικογενειακού κύκλου του επιχειρηματία. Η δημοσιογράφος ανέλυσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας τόσο το περιεχόμενο της επικοινωνίας όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο γνωστός τραγουδιστής.«Εκείνο το μεσημέρι ο γαμπρός του επιχειρηματία, του Παπαγεωργίου, τού έστειλε ένα μήνυμα. “Γιώργο μου περιμένουμε τα λεφτά”, έγραψε. Δεν υπήρχε κανένας εκβιασμός στο μήνυμα που έγραψε. Και σε αυτό το μήνυμα δεν απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λένε ότι είναι συμπτωματικό, δεν έχει καμία σχέση με την πληροφορία που ακούστηκε στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Θεωρεί ότι το να ζητάς τα λεφτά που σου χρωστάει ο άλλος, δεν είναι εκβιασμός».Στο Πρωινό μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος τόνισε ότι η υπόθεση δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά, κάνοντας λόγο για ένα σαφές χρονικό εκβιασμών και απειλών.«Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά σε κανέναν Παπαγεωργίου. Δεν θέλω να μπω σε μια τηλεοπτική συζήτηση με κανέναν κύριο Παπαγεωργίου και κανέναν επιχειρηματία. Ό,τι έχω να καταγγείλω, θα το αναφέρω στη μήνυσή μου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό, μην μπλέκουμε αποσπασματικά ένα μήνυμα».Ο δικηγόρος προχώρησε σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής δεχόταν απειλές που ξεπερνούσαν τα όρια μιας απλής οικονομικής διαφοράς.«Ο Γιώργος ξεκινά και δέχεται εκβιαστικές απειλές με βαριά ονόματα του Κορυδαλλού. Απειλές για άσκηση βίας, με τον Γιώργο να μην υποκύπτει. Υπάρχουν απειλές για καταγγελίες που φαίνεται ότι πραγματοποιούνται».«Είναι ένα χρονικό που έχει καταγγελθεί στο τμήμα Εκβιαστών και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους».«Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος στην Ελλάδα που να σκέφτεται ότι είναι τυχαίο που την Κυριακή βγαίνει το δημοσίευμα και την Πέμπτη θα γίνει η μήνυση που είναι η πρεμιέρα του. Αποδεικνύεται ότι με την κατάθεση μήνυσης, το περιεχόμενο της μήνυσης είχε γίνει φειγ βολάν σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία».Πηγή: tvnea.com