Οι άνω των 60 που βασίζονταν μόνο σε τηλεφωνικές και online επαφές ένιωθαν μεγαλύτερη μοναξιά κατά την πανδημία, σύμφωνα με νέα έρευνα. «Η εικονική (virtual) επαφή δεν ωφελεί την ψυχική υγεία των γηραιότερων ενηλίκων» είπε ο Δρ. Γιανγκ Χου του Lancaster University στο ΒΒC. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, συσχετίζεται με βελτιωμένη ψυχική ευημερία. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν συσχετισμό, όχι αιτιότητα- και απαιτούνται πιο πολλές έρευνες.



Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Sociology και διεξήχθη από τον Γιανγκ Χου και τη Δρα Γιουέ Κιάν στο University of British Columbia στον Καναδά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 5.148 ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, 60 και άνω στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1.391 στις ΗΠΑ, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και στις δύο χώρες, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η αύξηση της αίσθησης της μοναξιάς μετά το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν μεγαλύτερη για τους γηραιότερους ενήλικες που ανέφεραν περισσότερη virtual επαφή. Ωστόσο οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματά τους υποδεικνύουν μόνο ότι οι virtual επαφές σχετίζονται με τη μοναξιά- όχι ότι είναι το αίτιό της. «Είναι πιθανόν οι άνθρωποι που ένιωθαν πιο απομονωμένοι...να τείνουν να πραγματοποιούν περισσότερες virtual επαφές, πιο συχνά» έγραψαν σχετικά. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



