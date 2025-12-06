2025-12-06 13:52:26
Φωτογραφία για «Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Σκληρές αλήθειες που πληγώνουν, καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα και τραύματα του παρελθόντος. Κάποιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και προ των ευθυνών τους, ενώ άλλοι ζουν ονειρεμένες στιγμές, λίγο πριν ξεσπάσουν νέες «καταιγίδες». Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η Αρετή και ο Σταύρος εγκλωβίζονται στο ασανσέρ της εταιρείας, γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό στον Οδυσσέα.

Η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτα του Οδυσσέα, με ένα φιλί, που αλλάζει τα πάντα. Όμως πόσο θα κρατήσει η χαρά του;

Η Ελένη και ο Σταύρος περνούν μια νύχτα πάθους, στο κότερό του.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 7 με Τρίτη 9 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 19 (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου)

Ο εγκλωβισμός του Σταύρου και της Αρετής στο ασανσέρ της εταιρείας προκαλεί νευρικότητα στον Οδυσσέα, κάνοντας τον Σταύρο να πάρει μία γενναία απόφαση
. Η Κατερίνη έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες, που δεν περίμενε να ακούσει από τον γιο της. Την κατηγορεί πως τόσα χρόνια τον ταύτιζε με τον πατέρα του κι ήταν ψυχρή και απόμακρη μαζί του. Ο Νταγιάννος έρχεται κοντά με τη Μαρίκα, χαρούμενος με το σχέδιο του να πλευρίσει τον Πωλ, μέσω έμπιστου ανθρώπου του. Στόχος, το μερίδιο των μετοχών του στην ERGAN. Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της, Ζέτα, ότι είναι έγκυος. Η Αρετή προσπαθεί να προσεγγίσει το γιο της, ο οποίος φανερά ζηλεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία της με τον Οδυσσέα και δεν τον θέλει κοντά τους.

Επεισόδιο 20 (Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου)

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του. Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας· η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων. Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική. Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερο του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.

Επεισόδιο 21 (Τρίτη 9 Δεκεμβρίου)

Η Κατερίνη ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα για τη φωτογραφία με την Αρετή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Αρετή δέχεται έμμεσες απειλές από ανταγωνιστές της εταιρείας και την φέρνουν σε θέση άμυνας. Η Ελένη «πετάει στα σύννεφα» μετά από τη νύχτα που πέρασε με τον Σταύρο και ο Πετράκης επισκέπτεται για πρώτη φορά το σπίτι της γιαγιάς του, κάτι που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην Άσπα και τεράστια συγκίνηση στον Νταγιάννο. Η Μίνα αποφασίζει να κάνει τον Σάββα να ζηλέψει, ενώ ο Πωλ ενθουσιάζεται όταν συναντιέται με την Μιρέλλα στην ERGAN και μαθαίνει ποια είναι.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση
Akis’ Food Tour» - Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Κέρκυρα !
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Akis’ Food Tour» - Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Κέρκυρα !
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 11ο επεισόδιο
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 11ο επεισόδιο
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η δολοφονία του 75χρονου Γιώργου Καριώτη στη Ρόδο και η υπόθεση της διαβόητης ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ. στο μικροσκόπιο
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η δολοφονία του 75χρονου Γιώργου Καριώτη στη Ρόδο και η υπόθεση της διαβόητης ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ. στο μικροσκόπιο
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε απόψε στο 11ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε απόψε στο 11ο επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση
Prime time και late night: Ποιες εκπομπές και προγράμματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεθέαση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/12/2025)
Όνειρα Κομητών
Όνειρα Κομητών
Τι ώρα είναι στον Άρη;
Τι ώρα είναι στον Άρη;