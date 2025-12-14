2025-12-14 19:49:49
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση – Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός τού αστικού λεωφορείου που συνελήφθη για το περιστατικό, το οποίο συνέβη σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.Ρεπορτάζ: Κώστας ΜπούρηςΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕΗ εισαγγελέας, ενώπιον της οποίας προσήχθη το μεσημέρι ο οδηγός, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, ώστε να διακριβωθούν τα πραγματικά sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
Σαν σήμερα το 1988: 35 νεκροί σε σιδηροδρομική σύγκρουση στο Κλάπαμ του Λονδίνου
Σαν σήμερα το 1988: 35 νεκροί σε σιδηροδρομική σύγκρουση στο Κλάπαμ του Λονδίνου
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
Βασικά βήματα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Σόφιας-Σκοπίων
Βασικά βήματα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Σόφιας-Σκοπίων
Κυρανάκης: Ανακοίνωσε σιδηροδρομική σύνδεση Ελευσίνας – Θήβας για αποσυμφόρηση της Αθήνας
Κυρανάκης: Ανακοίνωσε σιδηροδρομική σύνδεση Ελευσίνας – Θήβας για αποσυμφόρηση της Αθήνας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου